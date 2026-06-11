Meksika Dünya Kupası kazandı mı?

Kupa tarihinin en çok boy gösteren takımlarından biri olmasına rağmen şanssızlıkları bir türlü kıramayan "El Tri" lakaplı Meksika Milli Takımı, istatistikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Futbol dünyasında yeni bir turnuva heyecanı dalgası yayılırken, "Meksika'nın Dünya Kupası şampiyonluğu var mı, en fazla hangi tura kadar yükselebildi?" sorguları spor sitelerinin en çok aranan başlıkları arasına girdi. Meksika'nın geçmişten günümüze uzanan Dünya Kupası serüvenini, unutulmaz maçlarını ve turnuva tarihindeki yerini tüm detaylarıyla haberimizde bir araya getirdik.

MEKSİKA DÜNYA KUPASI KAZANDI MI?

Kısa ve net cevap: Hayır, Meksika bugüne kadar FIFA Dünya Kupası'nı kazanmamıştır. Yeşil-beyazlılar, kupa tarihinde şampiyonluk sevinci tadan 8 seçkin ülkeden (Brezilya, Almanya, İtalya, Arjantin, Fransa, Uruguay, İngiltere, İspanya) biri olmayı başaramamıştır. Meksika, turnuvaya en çok katılan ancak henüz mutlu sona ulaşamayan ülkelerin başında gelmektedir.

MEKSİKA'NIN DÜNYA KUPASI TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK BAŞARISI NE?

Meksika Milli Takımı, Dünya Kupası organizasyonlarında bugüne kadar en fazla Çeyrek Final oynama başarısı göstermiştir. Ülke, futbol tarihindeki en büyük derecelerini ev sahipliği yaptığı şu iki turnuvada elde etmiştir:

• 1970 Meksika: Ev sahibi olduğu bu turnuvada gruplardan başarıyla çıkan Meksika, çeyrek finalde İtalya'ya 4-1 mağlup olarak elenmiş ve turnuvayı 6. sırada tamamlamıştır.

• 1986 Meksika: Efsane futbolcu Diego Maradona'nın damga vurduğu bu ünlü turnuvada Meksika bir kez daha ev sahibiydi. "El Tri", yine çeyrek finale kadar yükselmeyi başardı ancak Batı Almanya'ya penaltı atışları sonucunda elenerek kupaya veda etti.

MEKSİKA’NIN "SON 16" LANETİ (QUINTO PARTIDO)

Meksika futbolunun Dünya Kupası tarihindeki en büyük kabusu, ülkede "Quinto Partido" (Beşinci Maç) olarak adlandırılan durumdur. Meksika, çeyrek finale yani turnuvadaki 5. maçına çıkabilmek için oynadığı Son 16 turlarında inanılmaz bir şanssızlık serisine imza atmıştır.

Kuzey Amerika temsilcisi; 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 ve 2018 olmak üzere üst üste tam 7 Dünya Kupası'nda gruplardan çıkmayı başarmış ancak her defasında Son 16 turunda elenerek çeyrek finalin (beşinci maçın) kapısından dönmüştür. Bu durum dünya futbol literatürüne "Meksika'nın Son 16 Laneti" olarak geçmiştir. Bu makus talih, 2022 Katar'da ise takımın grup aşamasında elenmesiyle daha da erken son bulmuştur.

MEKSİKA'NIN KAZANDIĞI DİĞER ULUSLARARASI KUPALAR

Meksika, Dünya Kupası'nı kazanamamış olsa da kendi konfederasyonunda ve diğer FIFA organizasyonlarında önemli başarılara sahiptir. Müzesinde yer alan başlıca kupalar şunlardır:

• FIFA Konfederasyonlar Kupası (1 Kez): 1999 yılında ev sahipliği yaptığı turnuvanın finalinde Brezilya'yı 4-3 yenerek şampiyon olmuştur.

• CONCACAF Altın Kupa (Gold Cup): Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler bölgesinin en büyüğü olan Meksika, bu kupayı tarihte en çok kazanan (rekortmen) takımdır.

• Yaz Olimpiyatları Altın Madalyası (1 Kez): 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda finalde Brezilya'yı devirerek altın madalyanın sahibi olmuşlardır.