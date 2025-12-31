Mekke'nin fethi tarihi: Mekke'nin fethi ne zaman? 1 Ocak Mekke'nin fethi mi?

İslam tarihinin en görkemli zaferlerinden biri olarak kabul edilen Mekke'nin Fethi, Müslüman alemi için hem manevi hem de tarihî açıdan büyük bir öneme sahiptir. Bu yıl, 2026 yılına girerken, Mekke'nin fethinin 1395. yıl dönümü kutlanacak. Tarihi kaynaklar Mekke'nin fethinin kesin tarihini detaylı bir şekilde aktarmaktadır. Peki, Mekke'nin fethi ne zaman? 1 Ocak Mekke'nin fethi mi? Detaylar...

MEKKE'NİN FETHİ NE ZAMAN?

İslam kaynaklarına göre Mekke, Hicret'in 8. yılında, Ramazan ayının 20. gününde fethedilmiştir. Bu tarihi Miladi takvime uyarladığımızda, sürecin şu şekilde gerçekleştiği görülür:

Medine'den Çıkış: 1 Ocak 630 (Hicri 10 Ramazan 8)

Mekke'nin Fethi: 11 Ocak 630 (Hicri 20 Ramazan 8)

Bu büyük zafer, Hz. Muhammed (S.A.S) önderliğindeki Müslüman ordusu tarafından kan dökülmeden kazanılmış ve İslam'ın Arap Yarımadası'ndaki yayılışının kritik bir eşik noktası olmuştur.

1 OCAK MEKKE'NİN FETHİ Mİ?

Mekke'nin Fethi tarihî olarak 11 Ocak 630 tarihinde gerçekleşmiş olmasına rağmen, Türkiye'de son yıllarda yılbaşı dönemiyle sembolik bir bağlantı kurulmuştur. 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde fetih anmaları düzenlenmeye başlanmıştır. Bunun nedeni, fetih tarihinin sembolik olarak yaklaşık 10 gün öne alınarak yılbaşı gecesine manevi bir anlam kazandırılmasıdır.

Bu tarihsel karışıklık, halk arasında "Mekke'nin Fethi 1 Ocak'ta mı?" sorusunun sıkça gündeme gelmesine neden olmaktadır. Aslında gerçek tarih Miladi takvime göre 11 Ocak 630'dur, ancak kutlamalar manevi bir perspektifle yılbaşı gecesi yapılmaktadır.

FETHİN 1395. YIL DÖNÜMÜ

2026 yılı itibarıyla Mekke'nin fethinin üzerinden tam 1395 yıl geçmiş olacak. Bu önemli yıl dönümü, İslam dünyası için tarihi bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir.

Fetih, 10 bin kişilik büyük bir orduyla, kan dökülmeden gerçekleştirilmiş ve İslam'ın Arap Yarımadası'ndaki yayılışını tamamlamıştır. Bu süreçte, Hz. Muhammed (S.A.S) şehre girer girmez genel af ilan etmiş, halkı korkutmadan ve zulüm uygulamadan İslam'ın merhamet yüzünü göstermiştir.