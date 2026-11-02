Mekin Sezer kimdir? Mekin Sezer dedesi Ahmet Mekin için ne açıkladı?

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Ahmet Mekin'in öldüğü iddiası sosyal medyada yayıldı, yalanlama aileden geldi. Usta oyuncunun torunu Mekin Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dedesinin hayatta olduğunu ve sağlığının yerinde olduğunu duyurdu.

Sezer'in yüzü ekrandan tanıdık. 94 yaşındaki dedesi gibi oyunculuğu seçen Sezer, haziranda tabii platformunda yayına giren Muhabir dizisinin iki başrol oyuncusundan biri.

MEKİN SEZER NE AÇIKLAMA YAPTI?

Mekin Sezer, dedesi Ahmet Mekin'in öldüğü yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı. Dedesiyle ilgili çok sayıda mesaj aldığını söyleyen Sezer, "Dedemle alakalı bir sıkıntı yok, iyiyiz sağlıklıyız" dedi. Aynı paylaşımda yalan haber yazılmamasını istedi.

Ahmet Mekin için benzer iddialar ilk kez çıkmadı. Usta oyuncu Mayıs 2025'te yürüyüş sırasında koşan bir çocukla çarpışıp düşmüş, kalça kemiği kırılmıştı. Ameliyatı başarılı geçen Mekin iyileşme sürecini evinde geçirdi. Ölüm iddiaları o kazanın ardından da sosyal medyada dolaşmıştı.

MEKİN SEZER KİMDİR?

Mekin Sezer, Türk sinemasının tanınmış karakter oyuncularından Ahmet Mekin'in torunu ve kendisi de oyuncu. Sezer, TRT'nin dijital platformu tabii'de yayımlanan Muhabir dizisinde başrolü Ahmet Kürşat Öçalan ile paylaştı.

MEKİN SEZER KİMİN TORUNU?

Mekin Sezer, Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Cemşit'i olarak tanınan Ahmet Mekin'in torunu. Asıl adı Ahmet Kurteli olan Mekin, 17 Ağustos 1932'de İstanbul'da doğdu. Oyunculuğa Bakırköy Halkevi'nde başladı, 1957'de Mahşere Kadar filmiyle sinemaya geçti.

Ahmet Mekin'in yaklaşık 200 filmi var. Kelebekler Çift Uçar, Gurbet Kuşları, Düğün, Selvi Boylum Al Yazmalım ve Kuyucaklı Yusuf bunlardan birkaçı. 1980'lerden sonra Bir Yürek Satıldı ve Tatar Ramazan gibi televizyon dizilerinde de oynadı. Oyuncu Şükran Sabuncu ile 1957'de evlendi, evlilikleri 2020'ye kadar sürdü.

MEKİN SEZER HANGİ DİZİDE OYNUYOR?

Mekin Sezer, tabii'nin orijinal yapımı Muhabir dizisinde oynuyor. Senaryosunu yazıp yönetmenliğini Emrah Aguş'un yaptığı komedi dizisi, 2 Haziran 2026'da tüm bölümleriyle yayına girdi.

Dizi, bir haber ajansında staj yapan Bekir ile Uğur'un hikâyesini anlatıyor. Hırslı Bekir hızla yükselmek isterken idealist Uğur meslek etiğinden vazgeçmemeye çalışıyor; peşine düştükleri küçük bir haber beklenmedik ilgi görünce ikilinin başı derde giriyor. Kadroda Ilgaz Kaya, Yılmaz Bayraktar, Berna Çağlar, Hakan Boyav ve Cem Özer de var.