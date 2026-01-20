Mehmet Üstündağ kimdir? Hürriyet Gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ neden gözaltına alındı?

Magazin dünyasının yakından tanıdığı isimlerden Mehmet Üstündağ, son dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla gündeme geldi. Peki, Mehmet Üstündağ kimdir, ne iş yapıyor? Mehmet Üstündağ neden gözaltına alındı? Detaylar...

MEHMET ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

Mehmet Üstündağ, Türkiye'nin önde gelen magazin gazetecilerinden biridir. Uzun yıllardır magazin haberciliği alanında faaliyet gösteren Üstündağ, özellikle ünlüler dünyasına dair kulis bilgileri ve özel haberleriyle tanınmaktadır. Mesleğe adım attığı günden bu yana yazılı ve görsel medya alanında aktif olan Üstündağ, televizyon ekranlarında yaptığı yorumlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

Televizyon kariyerinde ağırlıklı olarak magazin ve gündem programlarında yorumcu ve moderatör olarak yer alan Üstündağ, son yıllarda TV8 ekranlarında yayınlanan "Gel Konuşalım" programındaki yorumlarıyla kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Magazin dünyasındaki gelişmeleri analiz eden ve perde arkası bilgileri paylaşan üslubu, onun sektör içinde tanınan bir isim olmasını sağlamıştır.

Aynı zamanda yazılı ve dijital medya platformlarında da aktif olan Mehmet Üstündağ, ünlülerle gerçekleştirdiği röportajlar ve sektörden aktardığı kulis haberleriyle magazin gazeteciliğinin önde gelen temsilcilerindendir. Hürriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaya devam etmektedir.

MEHMET ÜSTÜNDAĞ NE İŞ YAPIYOR?

Mehmet Üstündağ, mesleki kariyerini magazin haberciliği üzerine kurmuştur. Hem televizyon hem de yazılı medya alanında faaliyet gösteren Üstündağ, özellikle şu alanlarda çalışmalar yapmaktadır:

Televizyon Yorumculuğu: TV8'de yayınlanan "Gel Konuşalım" programında magazin ve gündem konularını yorumlamaktadır.

Gazetecilik ve Köşe Yazarlığı: Hürriyet Gazetesi'nde magazin köşe yazıları kaleme almakta, gündemdeki önemli gelişmeleri okuyucularına aktarmaktadır.

Röportaj ve Kulis Haberleri: Ünlü isimlerle yapılan özel röportajlar ve sektör içi gelişmeleri paylaşarak magazin dünyasında bilinen bir isim haline gelmiştir.

Dijital Medya Çalışmaları: Online platformlarda magazin içerikleri üretmekte ve güncel gelişmeleri takipçilerine aktarmaktadır.

MEHMET ÜSTÜNDAĞ NEDEN GÖZALTI ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Mehmet Üstündağ gözaltına alınmıştır. Soruşturma derinleşirken Üstündağ'ın yanı sıra aralarında "Kafalar" YouTube kanalının kurucusu Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut'un da bulunduğu toplam 4 kişi gözaltına alınmıştır.

Soruşturmanın detayları henüz kamuoyuna tam olarak yansımamış olsa da, gözaltı işlemi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve uyuşturucu kullanımına yönelik olarak başlatılan kapsamlı bir soruşturmanın parçasıdır.

MEHMET ÜSTÜNDAĞ KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Üstündağ'ın doğum yılına dair resmi bilgiler sınırlı olmakla birlikte, uzun yıllardır magazin alanında aktif bir şekilde çalıştığı bilinmektedir.

MEHMET ÜSTÜNDAĞ NERELİ?

Mehmet Üstündağ, Türkiye doğumlu ve İstanbul merkezli bir magazin gazetecisidir.