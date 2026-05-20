Mehmet Özdemir neden ihraç oldu, Araban belediye başkanı neden MHP’den ihraç edildi?

“Araban belediye başkanı neden ihraç edildi, Mehmet Özdemir neden ihraç oldu?” sorusu sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Araban Belediyesi’ne ilişkin ortaya çıkan iddialar tartışma yaratırken, Mehmet Özdemir hakkında konuşulan ihraç sürecinin detayları merak konusu oldu. Konuya dair resmi açıklamalar beklenirken, gelişmeler yakından takip ediliyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Gaziantep Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'in partinin belediye başkanları listesinden düşürüldüğünü açıkladı.

Söz konusu açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yapan Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Gaziantep/Araban İlçe Belediye Başkanımız Mehmet Özdemir; parti ilke ve politikalarımıza aykırı tavır ve davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım" ifadelerine yer verdi.

