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25 Kasım 2026 tarihli Valiler Kararnamesi ile Çorum Valiliği görevine İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Dr. Mehmet Mut atandı. Kararname kapsamında mevcut Çorum Valisi Ali Çalgan ise Bartın Valiliğine getirildi. Atamanın ardından Mehmet Mut'un hayatı, eğitim geçmişi ve bürokrasi kariyeri merak konusu oldu. Peki, yeni Çorum Valisi Mehmet Mut kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MEHMET MUT KİMDİR?

Dr. Mehmet Mut, 1983 yılında Bilecik merkezde dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Bilecik'te tamamlayan Mut, lisans eğitimini 2006 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı.

Akademik çalışmalarını sürdüren Mehmet Mut, 2009 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı'nda tamamladı.

MEHMET MUT KAÇ YAŞINDA?

1983 yılında doğan Mehmet Mut, 2026 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

MEHMET MUT NERELİ?

Yeni Çorum Valisi Mehmet Mut, Bilecik merkezde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini de Bilecik'te tamamladı.

MEHMET MUT HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Mülki idare amirliği mesleğine Bilecik Kaymakam Adayı olarak başlayan Mehmet Mut, meslek hayatının ilk dönemlerinde farklı ilçelerde kaymakamlık yaptı. 2011-2013 yılları arasında Amasya'nın Göynücek, 2013-2015 yılları arasında Adıyaman'ın Tut ilçesinde görev aldı. 2015-2017 yılları arasında ise Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde kaymakamlık yapan Mut, aynı dönemde Çukurca Belediye Başkan Vekilliği görevini de üstlendi.

İlçe görevlerinin ardından İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde şube müdürü olarak çalışan Mut, aynı dönemde bakan danışmanlığı ve Terörle Mücadele Koordinatörlüğü görevlerinde de bulundu.

2019 yılında Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde mülkiye müfettişi olarak görevlendirilen Mehmet Mut, 10 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı oldu. 18 Ekim 2023 tarihli kararnameyle aynı göreve yeniden atandı.

Son olarak İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapan Mut, 25 Kasım 2026 tarihli Valiler Kararnamesi ile Çorum Valiliğine getirildi.

MEHMET MUT EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Dr. Mehmet Mut evli ve iki çocuk babasıdır.