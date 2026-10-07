Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Derin Mermerci'nin babası Mehmet Mermerci, Türkiye'nin tekstil sektöründe tanınan iş insanları arasında yer aldı. 1992 yılında hayatını kaybeden Mermerci, özellikle Akfil Tekstil'deki çalışmaları ve ekonomi alanındaki görüşlerini aktardığı mektuplarıyla biliniyordu. Peki, Mehmet Mermerci kimdir, serveti ne kadar? Derin Mermerci'nin babası Mehmet Ata Mermerci neden öldü? Detaylar...

DERİN MERMERCİ'NİN BABASI MEHMET MERMERCİ KİMDİR?

Mehmet Mermerci, 1929 yılında İstanbul'da doğdu. Robert Kolej'de elektrik mühendisliği eğitimi alan Mermerci, daha sonra işletme alanında yüksek lisans yaptı. Yurtdışında bir süre çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönen Mermerci, ailesinin şirketi Akfil'de görev aldı.

Mehmet Mermerci'nin adı özellikle tekstil sektöründeki çalışmalarıyla öne çıktı. Akfil bünyesinde uzun yıllar görev yapan Mermerci, iş hayatının yanı sıra ekonomi, siyaset ve hukuk alanlarındaki görüşleriyle de kamuoyunda tanındı.

Ekonomim'de yayımlanan Osman Arolat imzalı yazıya göre Mermerci, 1970'li yıllarda hazırladığı mektupları düzenli olarak siyasetçi, iş insanı ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin 500 kişiye gönderiyordu. Bu mektuplarda ekonomi, siyaset ve hukuk alanındaki değerlendirmelerine yer veriyordu.

Derin Mermerci de daha önce verdiği bir röportajda babasını 10 yaşındayken kaybettiğini ve çocukluk döneminde babasıyla yakın bir ilişkisinin bulunduğunu anlatmıştı. Mermerci, babasının kendisini küçük yaşlarda fabrikaya götürdüğünü ve birlikte vakit geçirdiklerini ifade etmişti.

MEHMET MERMERCİ KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Mehmet Mermerci, 1929 yılında doğdu ve 1992 yılında hayatını kaybetti. Bu bilgilere göre 63 yaşında hayatını kaybetti.

MEHMET MERMERCİ NERELİ?

Mehmet Mermerci, 1929 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatında Robert Kolej'de elektrik mühendisliği eğitimi aldı ve daha sonra işletme alanında yüksek lisans yaptı.

Kamuya açık güvenilir kaynaklarda Mehmet Mermerci'nin doğum yeri İstanbul olarak aktarılırken, yaşamının önemli bölümünde Türkiye'deki iş dünyası ve özellikle tekstil sektörüyle bağlantılı faaliyetleri öne çıktı.

MEHMET MERMERCİ'NİN SERVETİ NE KADAR?

Mehmet Mermerci'nin ölümünden önceki veya vefatı sonrasındaki mal varlığının toplam değerine ilişkin güvenilir ve doğrulanabilir bir rakam bulunmuyor.

Kaynaklarda Mermerci'nin Akfil'deki iş hayatı ve tekstil sektöründeki faaliyetleri hakkında bilgiler yer alsa da kişisel servetinin ne kadar olduğuna ilişkin doğrulanmış bir rakam açıklanmıyor. Bu nedenle Mehmet Mermerci'nin serveti için belirli bir miktar vermek doğru olmaz.

Dolayısıyla kamuya açık kaynaklarda doğrulanmayan bir servet rakamını Mehmet Mermerci'ye aitmiş gibi aktarmak mümkün değildir.

MEHMET MERMERCİ NEDEN ÖLDÜ?

Mehmet Mermerci'nin 1992 yılında hayatını kaybettiği güvenilir kaynaklarda doğrulanıyor. Ancak ölüm nedenine ilişkin güvenilir ve birincil nitelikte bir kaynakta kesinleşmiş bilgiye ulaşılamıyor.