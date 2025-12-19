Mehmet Güçlü kimdir, neden gözaltına alındı? Mehmet Güçlü kaç yaşında, nereli?

Mehmet Güçlü, son günlerde yürütülen soruşturmanın odak noktalarından biri oldu. Gözaltına alınmasıyla birlikte gündeme gelen Güçlü, kamuoyunun merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Peki, Mehmet Güçlü kimdir, hangi sebeplerle hakkında işlem yapıldı ve hayatına dair bilinmesi gerekenler neler? Haberin devamında yer alıyor.

MEHMET GÜÇLÜ GÖZALTINA ALINDI MI?

Evet, Mehmet Güçlü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma, medyada yer alan uyuşturucu ve fuhuş iddialarını kapsıyor.

MEHMET GÜÇLÜ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Mehmet Güçlü, fuhuşa teşvik ve aracılık etme suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda, şüphelilere ait evlerde uyuşturucu maddeler, silahlar ve sahte dolar gibi materyaller de ele geçirildi.

HANGİ ÜNLÜLER GÖZALTINA ALINDI?

Gözaltına alınan ünlüler arasında oyuncu Ezgi Eyüboğlu da bulunuyor. Eyüboğlu, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almakla suçlanıyor. Diğer şüpheliler Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay, Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül ve Gizem Türedi. Soruşturma kapsamında toplam 7 kişi hakkında işlem yapıldı.