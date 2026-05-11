Kahve sektörü, son yıllarda Türkiye’de hem yatırımcı ilgisi hem de markalaşma süreçleri açısından dikkat çeken alanlardan biri haline gelmiştir. Uluslararası kahve markalarının yerel pazara giriş yapmasıyla birlikte, distribütörlük yapıları ve iş ortaklıkları daha görünür bir hale gelmiş, bu durum da bazı isimlerin marka sahipliği konusunda merak edilmesine neden olmuştur. Peki, Mehmet Deveci kahve markası nedir? Cengiz Deveci hangi kahve markasının sahibi? Detaylar...

MEHMET DEVECİ KAHVE MARKASI NEDİR?

Mehmet Deveci ismi, kamuoyunda zaman zaman kahve sektörüyle ilişkilendirilse de mevcut ticari yapı ve bilinen marka organizasyonları içerisinde doğrudan bir kahve markası sahibi olarak tanımlanan bir şirket yapılanması bulunmamaktadır.

CENGİZ DEVECİ HANGİ KAHVE MARKASININ SAHİBİ?

Cengiz Deveci, Türkiye’de kahve sektöründe özellikle uluslararası kahve markası Juan Valdez ile olan distribütörlük ilişkisi üzerinden bilinen bir iş insanıdır.

1987 doğumlu olan Cengiz Deveci, iş hayatına çocuk yaşlarda Kapalıçarşı’da başlamış, erken yaşta ticaret kültürüyle tanışmıştır. Bu süreç, onun iş dünyasında erken deneyim kazanmasına zemin hazırlamıştır.

Turizm sektörüne giriş yaptıktan sonra farklı yatırım alanlarına yönelen Cengiz Deveci, özellikle Honest Holding bünyesinde gerçekleştirdiği yatırımlarla iş dünyasında aktif rol üstlenmiştir. Bu yatırımlar, onun çok sektörlü bir iş yapısında konumlanmasına katkı sağlamıştır.

Kahve sektöründeki en belirgin ticari bağlantısı, Kolombiya kökenli premium kahve markası Juan Valdez’in Türkiye distribütörlüğü olarak bilinmektedir. Bu yapı içerisinde Cengiz Deveci, markanın Türkiye operasyonlarının yürütülmesi ve pazar organizasyonunun geliştirilmesi süreçlerinde yer almaktadır.

JUAN VALDEZ TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ KİM?

Juan Valdez, Kolombiya kahve üreticilerini temsil eden uluslararası bir marka olarak global pazarda faaliyet göstermektedir. Türkiye’deki operasyonları ise yerel distribütörlük modeli üzerinden yürütülmektedir.

Bu yapı içerisinde Cengiz Deveci’nin rolü, markanın Türkiye pazarındaki ticari faaliyetlerinin organize edilmesi ve dağıtım ağının yönetilmesi şeklinde konumlanmaktadır.