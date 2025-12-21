İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapsamlı soruşturma kapsamında, kamuoyunda marka danışmanı ve PR uzmanı olarak bilinen Mehmet Ali Gül, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Peki, Mehmet Ali Gül kimdir, ne iş yapıyor? Mehmet Ali Gül neden tutuklandı? Detaylar haberimizde...

MEHMET ALİ GÜL KİMDİR?

Mehmet Ali Gül, Türkiye'nin pazarlama ve iletişim dünyasında tanınan isimlerinden biridir. Kamuoyunda daha çok marka danışmanı, reklamcı ve PR uzmanı kimliğiyle bilinen Gül, çeşitli markalarla işbirlikleri yapmış ve sektörde deneyim kazanmıştır. Özellikle kreatif kampanyalar ve marka yönetimi alanında faaliyet gösteren Gül, birçok firmanın görünürlüğünü artıran projelere imza atmıştır.

Ancak Mehmet Ali Gül'ün kişisel yaşamına dair bilgiler sınırlıdır. Doğum tarihi, yaşı ve memleketi gibi temel biyografik detaylar kamuya açık kaynaklarda net bir şekilde bulunmamaktadır. Bu nedenle, kamuoyunda hakkında oluşan bilgiler daha çok profesyonel geçmişi ve iş hayatıyla ilgilidir.

MEHMET ALİ GÜL NE İŞ YAPIYOR?

Mehmet Ali Gül, uzun yıllardır pazarlama, reklam ve halkla ilişkiler alanında faaliyet göstermektedir. Marka danışmanı olarak görev yaptığı süreçlerde; kampanya yönetimi, stratejik iletişim ve marka bilinirliğini artırmaya yönelik projeler yürütmüştür. PR uzmanı kimliğiyle de, firmaların medya ilişkilerini yönetmiş ve marka imajlarını güçlendiren etkinliklerde yer almıştır.

MEHMET ALİ GÜL NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Mehmet Ali Gül ve başka şüpheliler gözaltına alınmıştır. Soruşturma, fuhuş ve uyuşturucu suçlarıyla ilgilidir. Tutuklanan şüpheliler arasında Mehmet Ali Gül, Yiğit Macit, Mehmet Güçlü ve Cihan Şensözlü "fuhuşa teşvik veya aracılık" suçundan tutuklanmıştır.

Diğer tutuklamalar ise şu şekilde gerçekleşmiştir:

İsmail Ahmet Akçay: Uyuşturucu madde ticareti ve fuhuşa teşvik veya aracılık suçlarından tutuklandı.

Eser Gökhan: Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak suçundan tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Kasım Garipoğlu'nun evinde yapılan aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca, 111 uyuşturucu hap, 4 parça kristal uyuşturucu madde ve sahte dolar ele geçirilmiştir.