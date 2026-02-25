Türk televizyon tarihinin en renkli ve en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, kariyeri kadar özel hayatıyla da yıllardır magazin gündeminin merkezinde yer alıyor. Sahne performansları, televizyon programları ve sansasyonel açıklamalarıyla dikkat çeken Erbil'in evlilikleri ve çocukları, kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklar arasında bulunuyor. Peki, Mehmet Ali Erbil kaç kere evlendi, eski eşleri kimler? Mehmet Ali Erbil'in kaç çocuğu var? Detaylar...

MEHMET ALİ ERBİL KAÇ KERE EVLENDİ?

Mehmet Ali Erbil kaç kere evlendi sorusu, sanatçının hayatına dair en sık aratılan konuların başında geliyor. Ünlü şovmen bugüne kadar altı kez evlendi.

Dikkat çeken en önemli detay ise ilk eşiyle iki farklı tarihte iki ayrı nikâh yapmış olması. Yani resmi kayıtlara göre beş evlilik bulunuyor ancak bu evliliklerden ikisi aynı isimle gerçekleşti.

Erbil'in evlilikleri kronolojik olarak şu şekilde sıralanıyor:

1980 – Muhsine Şehnaz Kamiloğlu

1985 – Muhsine Şehnaz Kamiloğlu (ikinci evlilik)

1989 – Nergis Kumbasar

2001 – Sedef Altuntaş

2005 – Tuğba Coşkun

Ayrıca 2020'li yıllarda Gülseren Ceylan ile yaptığı evlilik de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Ancak bu birliktelik yaklaşık yedi ay sürdü ve Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda "evlilik birliğinin temelden sarsılması" gerekçesiyle tek celsede sona erdi.

Mehmet Ali Erbil'in evlilikleri, 1980'lerden 2010'lu yıllara uzanan geniş bir zaman diliminde farklı dönemlere yayıldı. Bu süreç, sanatçının hem kariyer hem de özel yaşam açısından inişli çıkışlı yıllar yaşadığını gösteriyor.

MEHMET ALİ ERBİL'İN ESKİ EŞLERİ KİMLER?

Mehmet Ali Erbil'in eski eşleri kimler? sorusu da en az evlilik sayısı kadar merak ediliyor. İşte Erbil'in resmi nikâh kıydığı isimler ve evliliklerine dair detaylar:

İlk Evlilik: Muhsine Şehnaz Kamiloğlu (1980)

Mehmet Ali Erbil, ilk evliliğini 1980 yılında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yaptı. Bu evlilikten 1982 doğumlu Sezin Erbil dünyaya geldi. Ancak çiftin birlikteliği uzun sürmedi ve kısa süre içinde boşanma kararı alındı.

Aynı İsimle İkinci Nikâh (1985)

Ünlü şovmen, 1985 yılında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile ikinci kez evlendi. Bu durum magazin dünyasında geniş yankı buldu. Ancak bu evlilik de aynı yıl içinde sona erdi. Böylece Erbil'in ilk iki evliliği, aynı isimle yapılan iki ayrı nikâh olarak kayıtlara geçti.

Üçüncü Evlilik: Nergis Kumbasar (1989–1996)

1989 yılında oyuncu Nergis Kumbasar ile evlenen Mehmet Ali Erbil'in bu birlikteliği en çok konuşulan evliliklerinden biri oldu. Çiftin 1995 doğumlu kızları Yasmin Erbil dünyaya geldi.

Yaklaşık yedi yıl süren evlilik, 1996 yılında boşanmayla sona erdi. Bu dönem, Erbil'in hem televizyon kariyerinin yükselişte olduğu hem de magazin gündeminde sıkça yer aldığı yıllar olarak kayıtlara geçti.

Dördüncü Evlilik: Sedef Altuntaş (2001–2003)

2001 yılında Sedef Altuntaş ile dördüncü evliliğini yapan Erbil'in bu birlikteliği yaklaşık 1,5 yıl sürdü. Çift, 2003 yılına gelmeden yollarını ayırdı. Bu evlilikten çocuk dünyaya gelmedi.

Beşinci Evlilik: Tuğba Coşkun (2005–2011)

Mehmet Ali Erbil, 2005 yılında Tuğba Coşkun ile beşinci kez nikâh masasına oturdu. Bu evlilikten 2006 doğumlu Ali Sadi Erbil dünyaya geldi. Çiftin evliliği 2011 yılında boşanmayla sona erdi.

Gülseren Ceylan ile Kısa Süreli Evlilik

Ünlü komedyen, kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan ile yaptığı evlilikle de gündeme geldi. Ancak yaklaşık yedi ay süren bu birliktelik, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda tek celsede sona erdi.

MEHMET ALİ ERBİL'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Mehmet Ali Erbil'in kaç çocuğu var? sorusunun yanıtı nettir: Ünlü şovmenin toplam üç çocuğu bulunuyor. Çocuklarının her biri farklı evliliklerinden dünyaya gelmiştir.

Sezin Erbil (1982)

Mehmet Ali Erbil'in ilk çocuğudur. Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yaptığı ilk evlilikten dünyaya gelmiştir. Ailenin en büyük çocuğu olarak bilinir.

Yasmin Erbil (1995)

Nergis Kumbasar ile yapılan üçüncü evlilikten dünyaya gelmiştir. Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla zaman zaman magazin basınında yer almaktadır.

Ali Sadi Erbil (2006)

Tuğba Coşkun ile yapılan beşinci evlilikten dünyaya gelmiştir. Mehmet Ali Erbil'in en küçük çocuğudur.