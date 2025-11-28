Mehmet Ali Ağca kimdir? Mehmet Ali Ağca kaç yaşında, nereli? Mehmet Ali Ağca Papa suikastı olayı nedir?

Türkiye yakın tarihinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Ağca, hem Abdi İpekçi suikastı hem de Papa II. Ioannes Paulus'e yönelik saldırı girişimiyle uluslararası bir figüre dönüşmüştür. 1970'ler ve 80'lerin siyasi çatışmalarının gölgesinde şekillenen hayatı, bugün hâlâ araştırılan, tartışılan ve tam anlamıyla çözülemeyen karanlık noktalarla doludur. Peki, Mehmet Ali Ağca kimdir? Mehmet Ali Ağca kaç yaşında, nereli? Mehmet Ali Ağca kimi öldürdü? Mehmet Ali Ağca Papa suikast olayı nedir? Detaylar haberimizde!

MEHMET ALİ AĞCA KİMDİR?

Mehmet Ali Ağca, 9 Ocak 1958 tarihinde Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt (eski adıyla İsmailli) köyünde dünyaya geldi. Çocukluk yıllarının önemli bir kısmını Malatya'da geçirdikten sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Lise eğitiminden sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne devam eden Ağca, bu yıllarda dönemin siyasi atmosferinden yoğun şekilde etkilendi ve çeşitli ideolojik gruplarla temas kurdu.

1970'lerin sonlarında Türkiye'de tırmanan siyasi şiddet ortamında adı giderek daha fazla duyulmaya başlayan Ağca, 1979 yılında yazar ve gazeteci Abdi İpekçi'nin öldürülmesiyle tüm ülkenin gündemine oturdu. Uluslararası çapta tanınması ise 1981 yılında Vatikan'da gerçekleşen saldırı girişimiyle oldu.

MEHMET ALİ AĞCA KAÇ YAŞINDA?

9 Ocak 1958 doğumlu olan Mehmet Ali Ağca, 2025 yılı itibarıyla 67 yaşındadır. Uzun yıllar cezaevinde geçirdiği yaşamının ardından özellikle 2010'lu yıllar boyunca basına yaptığı açıklamalar, kitap çalışmaları ve tartışmalı söylemleriyle sık sık gündeme gelmeye devam etti.

MEHMET ALİ AĞCA NERELİ?

Mehmet Ali Ağca, Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt (İsmailli) köyündendir. Anadolu'nun bu küçük köyünden çıkıp hem Türkiye'nin hem de dünya kamuoyunun yakından takip ettiği bir figüre dönüşmesi, Türkiye siyasi tarihinin en dikkat çeken hikâyelerinden biridir.

MEHMET ALİ AĞCA KİMİ ÖLDÜRDÜ?

Ağca'nın Türkiye'de adının en çok anılmasına sebep olan olay, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve başyazarı Abdi İpekçi'nin 1 Şubat 1979'da öldürülmesidir. Olaydan yaklaşık beş ay sonra, 25 Haziran 1979'da yakalanan Ağca, suikastın tetikçisi olarak tutuklanmıştır.

Soruşturma ve mahkeme süreçleri boyunca olayın arka planına dair çeşitli iddialar gündeme gelmiştir. Bazı gazeteciler, İpekçi'nin uluslararası silah kaçakçılığı konusundaki araştırmalarının suikastla bağlantılı olduğu yorumlarını yapmıştır. Bu iddialar hiçbir zaman kesinlik kazanmamış, ancak suikast Türkiye basın tarihinin en karanlık olaylarından biri olarak kayıtlara geçmiştir.

Ağca, Maltepe Askerî Cezaevi'ne konulduktan sadece altı ay sonra, 23 Kasım 1979'da Abdullah Çatlı'nın da aralarında bulunduğu iddia edilen bir grup tarafından kaçırılarak Türkiye'den çıkarılmıştır. Bu dramatik kaçış, onu hem Türkiye'de hem de yurtdışında daha da tartışmalı bir figür haline getirmiştir.

MEHMET ALİ AĞCA PAPA SUİKASTI OLAYI NEDİR?

Mehmet Ali Ağca'nın dünya çapında tanınmasına neden olan olay, 13 Mayıs 1981'de Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda Papa II. Ioannes Paulus'e düzenlediği suikast girişimidir. Papa ağır yaralanmasına rağmen saldırıdan kurtulmuş, olay tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştır.