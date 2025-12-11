operasyonu kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından kendisine yönelik sistematik taciz iddialarını paylaştı. Köşker, gazeteci Tarkan Kaleli'ye yaptığı açıklamalarda Ersoy'un uzun süre kendisine rahatsız edici davranışlarda bulunduğunu öne sürdü. Peki, Mehmet Akif Ersoy'un Nur Köşker'i taciz ettiği iddiaları doğru mu? Detaylar haberimizde...

MEHMET AKİF ERSOY'UN NUR KÖŞKER'İ TACİZ ETTİĞİ İDDİALARI DOĞRU MU?

Köşker, tacizlerin evli olduğu dönemde başladığını ve uzun bir süre devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Asansör kapısını tutarak garip hareketlerde bulunuyordu. Ayrıca saçma mesajlar atıyordu. Örneğin 'Sabah bülteninde LED'in önüne geç, bacaklarını göreyim. Masanın arkasına saklamışlar' gibi mesajlar gönderiyordu. Böyle bir genel yayın yönetmeni olabilir mi?"

MEHMET AKİF ERSOY NEDEN TUTUKLANDI?

Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir "uyuşturucu soruşturması" kapsamında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplam 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve Ersoy da bu kapsamda gözaltına alındı, ardından tutuklandı.