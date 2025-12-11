Haberler

Mehmet Akif Ersoy'un eski flörtü E.A kimdir?

Güncelleme:
Gazeteci ve eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, "uyuşturucu kullandırma" ve "cinsel ilişki karşılığı menfaat sağlama" suçlamalarıyla tutuklandı. Peki, Mehmet Akif Ersoy'un eski flörtü E.A kimdir? Mehmet Akif Ersoy grup seks iddiaları doğru mu? Detaylar haberimizde...

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Mehmet Akif Ersoy, tutuklandı. Savcılıktaki ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Ersoy, E.A. isimli bir kadınla ilgili soruya, "E.A. ile bir dönem flört ettik ancak devam ettiremedik ve bitirdik. Arkadaşlarım ile E.A. arasında iddia edilen diyaloğun tamamı çirkindir, böyle bir şey olmadı" yanıtını verdi. Peki, Mehmet Akif Ersoy'un eski flörtü E.A kimdir? Mehmet Akif Ersoy grup seks iddiaları doğru mu? Detaylar...

MEHMET AKİF ERSOY UYUŞTURUCU KULLANDI MI?

Olayın yankıları devam ederken Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı. Hayatında uyuşturucu kullanmadığını vurgulayan Ersoy, grup şeklindeki ilişki iddialarının tamamını reddetti. Köprüde karıştığı kazada da uyuşturucu etkisinde olmadığını, polis tutanağının bulunduğunu dile getirdi.

MEHMET AKİF ERSOY'UN ESKİ FLÖRTÜ E.A. KİM?

Ersoy'a E.A. isimli kadınla ilgili sorular yöneltildi. Bir dönem flört ettiklerini belirten Ersoy, "E.A. ile bir dönem flört ettik, ancak devam ettiremedik ve bitirdik. Arkadaşlarım ile E.A. arasında iddia edilen diyalog çirkindir, böyle bir şey olmadı" dedi.

"DEVLETLE İŞ BİRLİĞİ YAPMALARINI SÖYLEDİM"

Ersoy ifadesinde, "Seba isimli rezidanstan 2022 yılında taşındım. M.A. Ulus'taki eve hiç gelmedi. E.A.'nın kız kardeşini tanırım ancak E.A.'yı yalnızca onun üzerinden bilirim. Kendilerini korumam söz konusu değildir. Aksine E. ve annesini emniyete gönderdim ve 'Devlet ile iş birliği yapın' dedim, onlar da bunu yaptılar" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞLARIYLA İLİŞKİSİ VE İDDİALAR

B.K.'yı 2017–2018 yıllarında tanıdığını söyleyen Ersoy, normal bir arkadaş ilişkisi olduğunu, M.D.'yi ise sektörden tanıdığını belirtti. Yönetici olduktan sonra arkadaşlarını televizyona çıkarmadığını ve bu nedenle sitem aldığını söyledi. Ayrıca S.D. ile 2011 yılında sektörden tanıştığını, 2024'te ise S.D.'nin eşi B.D.'yi işten çıkarması nedeniyle aralarının bozulduğunu, ticari ilişki veya para alışverişi olmadığını belirtti.

MEHMET AKİF ERSOY, GRUP SEKS İDDİALARI DOĞRU MU?

Cumhurbaşkanlığı uçağına kimseyi kendisinin bindirmediğini söyleyen Ersoy, K.B.N. ile E.A.'nın tanıştığına dair bilgisi olmadığını ifade etti. Köprü kazasında uyuşturucu etkisi altında olmadığını tekrar vurguladı. Çakarlı araç iddiasını yalanladı ve grup seks iddialarının tamamının gerçek dışı olduğunu belirtti.

MEHMET AKİF ERSOY VE REZAN EPÖZDEMİR ARASINDAKİ BAĞ NEDİR?

Ersoy, M.N ile %5–%10 oranında, resmi olmayan bir ortaklığı olduğunu, Barcelona'ya A.G.'nin arkadaşıyla tatile gittiğini ve Rezan Epözdemir ile orada tesadüfen karşılaştığını söyledi. Ayrıca G.A. aracılığıyla A.G. ile tanıştığını ve evine yalnızca bir kez gittiğini ifade etti.

Dilara Yıldız
