Mehmet Akif Ersoy Süleyman Soylu olayı nedir?

Güncelleme:
Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından, gece yarısı Süleyman Soylu'yu görüntülü aradığı yönündeki iddialar gündeme geldi. Peki, Mehmet Akif Ersoy Süleyman Soylu olayı nedir? Ortaya atılan iddialara karşı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklama haberimizde!

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından, gece yarısı Süleyman Soylu'yu görüntülü aradığı yönündeki iddialar gündeme geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, iddiaları yalanladı. Peki, Mehmet Akif Ersoy Süleyman Soylu olayı nedir? Detaylar...

MEHMET AKİF ERSOY SÜLEYMAN SOYLU OLAYI NEDİR?

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından, bazı iddialar gündeme geldi. Bu iddialara göre, Ersoy'un gecenin bir yarısında Süleyman Soylu'yu görüntülü arayıp konuştuğu öne sürüldü. Konuya ilişkin açıklama yapan Soylu, "Hayatımda hiç kimse beni bu kadar iffetsiz bir ortamda arama cesaretine sahip olamadı" dedi. Ayrıca, Ersoy'un kendisini Trabzon Kitap Fuarı sırasında görüntülü aradığını ve bu durumun "etrafına şekil yapmak için görüntülü arardı" şeklinde sunulmasının bir lekeleme çabası olduğunu belirtti. Soylu, Mehmet Akif Ersoy'un kendisini 'alem yaparken görüntülü aradığı' iddialarını yalanladı.

Soylu, Ersoy'un kendisini 22 Kasım'da Trabzon Kitap Fuarı'nda saat 12.22'de görüntülü aradığını ifade etti. Hayatında hiç kimsenin kendisini 'iffetsiz bir ortamda' arama cesaretine sahip olamadığını vurguladı.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 'Uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' ve 'Çevresindeki kadınları cinsel ilişkiye sokarak sektörel ve maddi anlamda menfaat sağlanması' suçlamalarıyla her gün yeni iddialar ortaya atılıyor.

Mehmet Akif Ersoy Süleyman Soylu olayı nedir?

"KİTAP FUARINDA ARADI"

Bunlardan biri, Mehmet Akif'in kızlara hava atmak için gecenin bir yarısında Süleyman Soylu'yu görüntülü arayıp konuştuğu iddiasıydı. Bu iddialara Soylu'dan şu yanıt geldi:

"Bana bugüne kadar yüzlerce iftira, binlerce yakıştırma yapıldı. Hiçbir şey bulamadınız, bulamayacaksınız. Çünkü yok."

Soylu, paylaşımının devamında şunları kaydetti:

"Üzüntüm şudur: 22 Kasım'da gittiği Trabzon Kitap Fuarı'nda, hemşehrilerimle birlikteyken bahsim geçince saat 12.22'de beni telefonla görüntülü olarak arayan Mehmet Akif Ersoy'un bu aramasının, ne idüğü belirsiz birinin 'etrafına şekil yapmak için görüntülü arardı' ifadesiyle sunulması; ismim üzerinden bir kez daha maruz bırakıldığım bir lekeleme gayreti ve istismardır."

"Alem yaparken Soylu'yu arardı" iddialarına hayli kızan Soylu, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Üzüldüm. Çünkü devletine ve milletine hesapsız hizmet eden insanlara yönelik bu hassasiyetsizlikle ne ilk ne de son kez karşılaşıyorum. Benim hakkımda; 'FETÖ'nün medya imamı ile iş birliği içerisinde kitap yazan', 'her dönem kullanılan ve korunan kişilerden', mal bulmuş Mağribi gibi 'alem yaparken Soylu'yu arardı' şeklinde atılan başlıklar, haysiyetsizliktir ve şerefsizliktir. Hayatımda hiç kimse beni bu kadar laubali, bu kadar iffetsiz bir ortamda arama cesaretine sahip olamadı; olamaz. Allah her şeyi bilen, gören ve işitendir. Ve tuzak kuranların tuzaklarını boşa çıkaranların en hayırlısı O'dur."

title