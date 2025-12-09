Mehmet Akif Ersoy neden gözaltına alındı? Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına mı alındı?

Ünlü haber spikerlerinin de dahil olduğu çok sayıda kişi hakkında sürdürülen uyuşturucu soruşturması derinleşmeye devam ederken, son gelişmeye göre Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy jandarma tarafından gözaltına alındı. Peki Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınmasının sebebi ne? Gazeteci Ersoy'un gözaltında olduğu doğrulandı mı?

MEHMET AKİF ERSOY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, magazin, sanat ve medya dünyasını sarsan ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması büyüdü. Soruşturma ekipleri, son olarak Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un ismine ulaştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Mehmet Akif Ersoy'u kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak suçlarından gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.