Mehmet Akif Ersoy'la birlikte kimler gözaltına alındı? Mehmet Akif Ersoy neden gözaltına alındı?

Güncelleme:
Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 2025 yılında jandarma tarafından gözaltına alındı. Ersoy'un da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Peki, Peki, Mehmet Akif Ersoy neden gözaltına alındı? Mehmet Akif Ersoy'la birlikte kimler gözaltına alındı? Detaylar...

Mehmet Akif Ersoy, 9 Aralık 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında jandarma tarafından gözaltına alındı. Peki, Mehmet Akif Ersoy neden gözaltına alındı? Mehmet Akif Ersoy'la birlikte kimler gözaltına alındı? Detaylar haberimizde...

MEHMET AKİF ERSOY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Başsavcılık, soruşturmada 8 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu madde kullanmak ve kullanılmasına yer sağlamak" gibi suçlamalar yöneltti.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonrasında, delil olarak tanık ifadeleri ve elde edilen bulguların soruşturmayı genişletmeye yeterli olduğu belirtildi.

Gözaltının ardından, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Ersoy'u görevinden uzaklaştırdı. Bu gelişme, medya sektöründe yürütülen operasyonların kapsamının daha da genişleyebileceği yönünde değerlendirmelere yol açtı.

MEHMET AKİF ERSOY'LA BİRLİKTE KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınanlar arasında Mehmet Akif Ersoy'un yanı sıra şu isimler yer alıyor:

Elif Kılınç (Habertürk Dış Haberler Editörü)

Ufuk Tetik

Gizem Aybaktı

Ebru Gülan

Mustafa Manaz

Dilara Yıldız

Buse Öztay

Bazı haberlerde, operasyonun ilk safhasında 4 kişinin — Ersoy dahil — jandarma tarafından yakalandığı, diğer şüpheliler için işlemlerin devam ettiği belirtildi.

