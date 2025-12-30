Mehmet Akif Ersoy itirafçı mı oldu? SON DAKİKA! Mehmet Akif Ersoy ifadesinde ne dedi?

İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması, medya dünyasında yankı uyandıran yeni bir gelişmeyle gündemin üst sıralarına taşındı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği ve bu doğrultuda ek ifade vermek istediği öğrenildi. Peki, Mehmet Akif Ersoy itirafçı mı oldu? Mehmet Akif Ersoy ifadesinde ne dedi? Mehmet Akif Ersoy neden tutuklu? Detaylar...

MEHMET AKİF ERSOY İTİRAFÇI MI OLDU?

Uyuşturucu soruşturması kapsamında 11 Aralık'ta tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un, etkin pişmanlık talebinde bulunması, yargı sürecinde kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Etkin pişmanlık, Türk Ceza Kanunu'nda şüpheli ya da sanığın soruşturmanın aydınlatılmasına katkı sağlaması durumunda lehine değerlendirme yapılmasını öngören bir düzenleme olarak biliniyor.

Bu kapsamda Ersoy'un, ek ifade vermek üzere cezaevinden İstanbul Adalet Sarayı'na getirildiği ve savcı karşısında yeniden ifade verdiği öğrenildi. Adli kaynaklara göre, verilen ifadenin içeriğinin yeterli bulunması halinde, tahliye ihtimali hukuki olarak gündeme gelebilecek. Ancak bu aşamada Ersoy'un "itirafçı" statüsüne alınıp alınmadığına dair resmi bir açıklama yapılmış değil.

MEHMET AKİF ERSOY İFADESİNDE NE DEDİ?

Mehmet Akif Ersoy, daha önce mahkeme huzurunda yaptığı savunmada, yöneltilen suçlamaları sert bir dille reddetmişti. Hakkındaki iddiaların kendisi ve ailesi adına "utanç verici" olduğunu ifade eden Ersoy, soruşturma sürecinin başından itibaren itibarının hedef alındığını savundu.

Savcılık ve mahkeme ifadelerinde, gizli tanık beyanlarına açık yüreklilikle cevap verdiğini söyleyen Ersoy, özellikle kendisine yöneltilen bazı soruların "çirkin ve yıpratıcı" olduğunu dile getirdi. Adli Tıp sürecine ilişkin olarak ise, çıkacak raporun kendisi açısından belirleyici olmadığını vurguladı.

Ersoy, savunmasının devamında geçmişte FETÖ tarafından telefonlarının dinlendiğini, meslek hayatı boyunca işini düzgün yapmaya çalıştığını ve son süreçte kendisine yönelik sistematik bir itibar suikastı yürütüldüğünü ileri sürdü. Dosyada yer alan iddiaların siyasi bir operasyonun parçası olduğunu savunan Ersoy, hakkında somut delil bulunmadığını öne sürerek serbest bırakılmasını talep etmişti.

MEHMET AKİF ERSOY NEDEN TUTUKLU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 9 Aralık'ta aralarında Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürecinde 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ersoy'un da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Mehmet Akif Ersoy hakkında, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamaları yöneltildi. Sevk yazısında, şüphelilerin konutlarında uyuşturucu kullanımına yer ve imkân sağladıkları, bazı kişilere uyuşturucu temin ettikleri ve Ersoy'un bu süreçten sektörel ve maddi menfaat elde ettiği iddialarına yer verildi.

Mahkeme, mevcut delil durumu ve suçlamaların niteliğini dikkate alarak tutuklama kararı verdi. Ersoy'un etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifadenin, bu kararın yeniden değerlendirilmesine yol açıp açmayacağı ise savcılığın takdirinde bulunuyor.

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

8 Ocak 1985'te İstanbul'da doğan Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Gazetecilik kariyerine 2009 yılında 6 News kanalında muhabir olarak başladı. Kısa sürede dış haberler alanında uzmanlaşan Ersoy, 2011 yılında Libya, Yemen, Şam ve Erbil'de TRT adına temsilcilik ve savaş muhabirliği yaptı.

2012'de TRT Kahire-Mısır Temsilcisi olarak görev alan Ersoy, 2013'te TRT Arapça Koordinatör Yardımcılığı, 2014'te ise TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Medya kariyerini yöneticilik alanında sürdüren Ersoy, 2016 yılında Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmeni oldu.

2017'de Habertürk bünyesine katılan Mehmet Akif Ersoy, 2024 yılından itibaren Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapıyordu. Hakkında verilen gözaltı kararı sonrası, görevinden tedbiren uzaklaştırıldığı açıklanmıştı.