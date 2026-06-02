Mehmed: Fetihler Sultanı neden yok, Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm yok mu, Mehmed: Fetihler Sultanı bitti mi?

Her hafta geniş bir izleyici kitlesini ekran başına toplayan Mehmed Fetihler Sultanı dizisiyle ilgili son gelişmeler araştırılıyor. TRT 1 yayın akışında yeni bölümün görülmemesi üzerine birçok kişi "Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm yok mu?" ve "Mehmed Fetihler Sultanı final mi yaptı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Dizinin yayın durumuna ilişkin güncel bilgiler ve yeni bölüm takvimi haberimizde.

MEHMED: FETİHLER SULTANI BU AKŞAM NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

TRT 1'in sevilen tarihi yapımlarından Mehmed: Fetihler Sultanı, bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olmayacak. Dizinin takipçileri yayın akışını kontrol ederken "Mehmed: Fetihler Sultanı neden yok?", "Yeni bölüm iptal mi edildi?" ve "Dizi final mi yaptı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yapımdan ayrılık ya da final kararı bulunmazken, dizi bu akşam tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

MEHMED: FETİHLER SULTANI BU AKŞAM YENİ BÖLÜM VAR MI?

TRT 1 yayın akışına göre Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam yeni bölümüyle yayınlanmayacak. Dizinin yerine tekrar bölümü ekrana gelecek. Bu nedenle izleyiciler yeni bölümü bu hafta izleyemeyecek. Dizinin final yaptığına veya yayından kaldırıldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI KONUSU NE?

Mehmed: Fetihler Sultanı, Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmet'in hayatını ve fetihlerle dolu mücadelesini konu alıyor. Genç yaşta tahta çıkan Sultan Mehmed'in İstanbul'un fethine uzanan yolculuğu, devlet yönetimindeki kararları, askeri stratejileri ve siyasi mücadeleleri dizinin merkezinde yer alıyor.

Tarihi olayları güçlü prodüksiyon ve oyunculuk performanslarıyla ekranlara taşıyan yapım, yayınlandığı günden bu yana tarih meraklılarının ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Son bölümde Fatih Sultan Mehmed Han, Targovişte yolunda yaşanan ağır kayıpların ardından ordusunu yeniden toparlamaya çalıştı. Evrenosoğlu Ali Bey'in şehadeti Osmanlı ordusunda derin bir üzüntü yaratırken, akıncılar intikam yemini etti.

Öte yandan Vlad, Targovişte'de kurduğu korku düzeniyle Osmanlı ordusunun direncini kırmayı hedefledi. Karamanoğlu Süleyman'ın attığı adımlar ise hem Osmanlı cephesinde hem de Eflak sarayında dengeleri değiştirecek gelişmelerin habercisi oldu.

Şehzade Mustafa ile Şehzade Bayezid arasındaki gerilim de dikkat çekerken, Sultan Mehmed'in vereceği kararların yalnızca savaşın değil devletin geleceğini de etkileyeceği vurgulandı.

MEHMED: FETİHLER SULTANI OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosunda Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Seçkin Özdemir, Teoman Kumbaracıbaşı, Emine Ün, Kenan Çoban, Açelya Akkoyun, Volkan Keskin, Bülent Alkış, Ayşegül Günay ve Sinan Albayrak gibi deneyimli isimler yer alıyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri hem Türkiye'de hem de yurt dışında gerçekleştiriliyor. Özellikle İran'da bulunan Nour Cinema City Platosu, büyük savaş sahnelerinin çekimlerinde önemli rol oynuyor. Bunun yanı sıra Türkiye'de kurulan özel setlerde Osmanlı dönemine ait mimari yapılar ve kostümler detaylı şekilde yeniden oluşturuluyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI BİTTİ Mİ?

Hayır, Mehmed: Fetihler Sultanı için açıklanan bir final kararı bulunmuyor. Dizinin bu akşam yeni bölüm yerine tekrar bölümüyle yayınlanacak olması, yapımın sona erdiği anlamına gelmiyor. Yeni bölüm tarihine ilişkin açıklamaların TRT 1'in güncel yayın akışı üzerinden duyurulması bekleniyor.