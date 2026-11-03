Mehmed Fetihler Sultanı neden yok, bugün Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm yok mu, Galatasaray Stuttgart Şampiyonlar Ligi sonra yayınlanacak mı?

Galatasaray taraftarı ile dizi severleri aynı kanalda buluşturan program akışı gündem oldu. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk ediyor. Maç saat 20.45'te RAMS Park'ta başlayacak ve TRT 1'den şifresiz yayınlanacak. Karşılaşma tabii platformundan da izlenebilecek. Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümü için gözler ise gelecek haftaya çevrildi.

MEHMED FETİHLER SULTANI BU AKŞAM NEDEN YOK?

Serkan Çayoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizi her salı akşamı TRT 1'de izleyiciyle buluşuyor. Bu hafta ise aynı saat aralığında Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçlarından biri var. TRT 1, Galatasaray - Stuttgart karşılaşmasını canlı yayınlayacağı için dizinin yeni bölümüne yer veremedi. Aynı akşam özel kanallarda da Haysiyet, Anne Yarısı ve Tuzlu Kahve'nin yeni bölümle ekrana gelmeyeceği belirtiliyor.

GALATASARAY - STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Stuttgart maçı 3 Kasım Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı ve şifresiz yayınlanacak, dijital tarafta ise tabii üzerinden takip edilebilecek. Maçı Chris Kavanagh yönetecek.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ DURUMU

Galatasaray, grup aşamasında oynadığı üç maçta toplam 3 puan topladı. İlk galibiyetini Lille deplasmanında 4-2'lik skorla alan sarı-kırmızılılar, Stuttgart karşısında hem puan hem de moral kazanmak istiyor. Takım ayrıca Alman ekiplerine karşı iç sahada 1992'den bu yana süren galibiyet hasretini de sona erdirmeyi hedefliyor.

MEHMED FETİHLER SULTANI MAÇTAN SONRA YAYINLANACAK MI?

Kaynaklarda bu konuda küçük bir fark var. Haberlerin çoğu yeni bölümün bu akşam yayınlanmayacağını yazıyor. Buna karşılık TRT 1'in resmi sayfasındaki akışta, dizi için salı günü 23.00 saati yer alıyor. Bu yayının yeni bölüm mü yoksa tekrar mı olduğu net değil. Kesin bilgi için TRT 1'in günlük yayın akışını kontrol etmekte fayda var.

MEHMED FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün 10 Kasım 2026 Salı günü saat 20.00'de ekranlara gelmesi bekleniyor. Yayın planında değişiklik olması halinde TRT 1 duyuru yapacak.

GALATASARAY'IN KALAN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

Stuttgart maçının ardından Galatasaray'ı şu karşılaşmalar bekliyor: 24 Kasım'da Aston Villa, 8 Aralık'ta AEK deplasmanı, 19 Ocak'ta Feyenoord ve 27 Ocak'ta PSG deplasmanı. Maçların salı gecelerine denk gelmesi nedeniyle dizi yayın akışında yeniden değişiklik yaşanabilir.