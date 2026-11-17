Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

MEB'in açıkladığı takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında 6, 7, 9 ve 10. sınıflarda toplam 8 ortak yazılı sınav yapılacak. Birinci dönemin ilk ortak yazılıları 11-12 Kasım 2026'da tamamlandı. Birinci dönemin ikinci ortak yazılıları ise 5-6 Ocak 2027 tarihlerinde yapılacak. İkinci dönem ortak sınavları 6-7 Nisan 2027 ve 8-9 Haziran 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Matematik, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde yapılacak sınavlarda açık uçlu sorular kullanılacak. İşte 2026-2027 MEB ortak yazılı sınav takvimi, sınıf ve ders bazında tarihler ve merak edilen tüm detaylar.

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2026-2027

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı ortak yazılı sınav takvimi şöyle:

1. Dönem 1. Ortak Yazılı:

11 Kasım 2026: 6. sınıf Matematik

12 Kasım 2026: 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

1. Dönem 2. Ortak Yazılı:

5 Ocak 2027: 7. sınıf Türkçe

6 Ocak 2027: 9. sınıf Matematik

2. Dönem 1. Ortak Yazılı:

6 Nisan 2027: 7. sınıf Matematik

7 Nisan 2027: 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

2. Dönem 2. Ortak Yazılı:

8 Haziran 2027: 6. sınıf Türkçe

9 Haziran 2027: 10. sınıf Matematik

BİR SONRAKİ ORTAK SINAV NE ZAMAN?

Birinci dönemin ikinci ortak yazılı sınavları 5-6 Ocak 2027 tarihlerinde yapılacak. 5 Ocak Salı günü 7. sınıf öğrencileri Türkçe, 6 Ocak Çarşamba günü ise 9. sınıf öğrencileri Matematik dersinden ortak sınava girecek.

ORTAK SINAVLAR HANGİ SINIFLARDA YAPILIYOR?

Ortak yazılı sınavlar 6, 7, 9 ve 10. sınıflarda uygulanıyor. Her sınıf düzeyinde bir yıl boyunca iki ortak sınav yapılıyor. Sınavlar, Matematik, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde düzenleniyor.

ORTAK SINAVLARDA SORULAR NASIL OLACAK?

Ortak yazılı sınavlarda açık uçlu sorular kullanılacak. Bu sayede öğrencilerin yalnızca doğru cevabı değil, çözüm sürecini ve düşünme becerilerini de ortaya koyması hedefleniyor.

ORTAK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANACAK MI?

MEB'in açıklamasına göre ortak sınavlarda öğrenci bazında sonuç listesi yayınlanmayacak. Okullar ya da sınıflar arasında karşılaştırma yapılmasına imkan veren veriler de oluşturulmayacak. Kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin değerlendirmesi ise Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) doğrultusunda yapılacak.

ORTAK SINAV NEDİR?

Ortak sınav, aynı sınıf düzeyindeki öğrencilerin belirlenen derste ülke genelinde aynı gün ve aynı içerikle sınava girdiği ölçme uygulaması. MEB, ortak sınavlarla öğrenme düzeylerinin ülke genelinde izlenmesini ve eğitimde niteliğin artırılmasını amaçlıyor.