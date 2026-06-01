MEB İOKBS Bursluluk Sınavı Taban Puanları 2026: Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? 5,6,7,8,9,10,11. sınıf bursluluk kaç puan gerekli?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), öğrencilerin eğitim hayatına maddi destek sağlayan en önemli sınavlardan biridir. 2026 yılı sonuçları büyük bir merakla beklenirken, en çok araştırılan konu burs kazanmak için gerekli puan aralıklarıdır. Peki, bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? 5,6,7,8,9,10,11. sınıf bursluluk kaç puan gerekli? Detaylar...

BURSULUK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?

Bursluluk sınavını kazanmak için gerekli puan sabit değildir. Her yıl değişen sınav koşulları nedeniyle net bir baraj bulunmaz. Ancak geçmiş yılların verileri incelendiğinde 2026 yılı için tahmini başarı aralığının genel olarak yüksek seviyelerde seyrettiği görülmektedir.

Ortaokul seviyesinde (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) genellikle daha yüksek puanlar gerekirken, lise seviyesinde (9, 10 ve 11. sınıflar) bu aralık bir miktar daha düşük olabilmektedir. Genel değerlendirmelere göre burs kazanmak için yaklaşık olarak 420 ile 470 puan bandında bir başarı hedeflenmelidir.

Kontenjan türü de bu süreçte belirleyici olur. “Diğer çocuk” kontenjanı en yüksek rekabetin yaşandığı alan olurken, öğretmen çocuğu ve özel durum kontenjanlarında puanlar değişkenlik gösterebilir. Şehit ve gazi çocukları gibi kanunla özel hak tanınan öğrenciler için ise taban puan şartı aranmaz.

MEB İOKBS BURSULUK SINAVI TABAN VE TAVAN PUANLARI 2026

2026 yılı için yapılan değerlendirmelerde, geçmiş yıllardaki yerleştirme puanları ve başarı ortalamaları dikkate alınarak tahmini bir tablo ortaya çıkmaktadır. Bu değerlendirmeye göre 5. sınıf öğrencilerinde burs kazanmak için yaklaşık 455 ile 465 puan aralığı öne çıkarken, 6. sınıflarda 450 ile 460 puan aralığı yeterli olabilmektedir.

7. sınıf öğrencilerinde başarı eşiği genellikle 455 ile 468 puan bandında şekillenirken, 8. sınıflarda rekabetin artmasıyla birlikte 460 ile 472 puan aralığı öne çıkmaktadır. Lise düzeyine geçildiğinde ise 9. sınıflarda 420 ile 435 puan aralığı, 10. sınıflarda 425 ile 435 puan aralığı ve 11. sınıflarda 425 ile 440 puan aralığı burs kazanmak için öne çıkan değerler arasında yer almaktadır.

Bu veriler resmi değil, tamamen geçmiş yıllar ve istatistiksel ortalamalar üzerinden yapılan tahminlerdir. Gerçek puanlar sınavın genel başarı dağılımına göre değişebilir.

Bursluluk sınavında başarıyı belirleyen en önemli unsur, doğru net sayısıdır. 80 soruluk sınavda yüksek net yapan öğrenciler genellikle burs hakkı elde etmektedir. Özellikle 70 net ve üzeri başarılar, birçok sınıf seviyesinde burs kazanma ihtimalini ciddi şekilde artırmaktadır.

Sınavın zorluk derecesi arttıkça taban puanlar da yükselmekte, kolay sınavlarda ise düşebilmektedir. Bu nedenle öğrencilerin hedefi yalnızca geçmiş yılların puanlarını yakalamak değil, bu seviyenin üzerine çıkmak olmalıdır.

(5,6,7,8,9,10,11. SINIF) BURSULUK KAÇ PUAN GEREKLİ?

5. sınıf öğrencilerinin burs kazanabilmesi için genellikle 455 ile 465 puan aralığında bir başarı göstermesi beklenmektedir. Bu seviyede yüksek net yapmak kritik öneme sahiptir.

6. sınıf öğrencilerinde 450 ile 460 puan bandı çoğu yıl için yeterli kabul edilen aralık olarak öne çıkmaktadır. Bu sınıf düzeyinde istikrarlı başarı belirleyicidir.

7. sınıf seviyesinde 455 ile 468 puan aralığı burs kazanmak için önemli bir eşik olarak değerlendirilir. Bu sınıfta rekabet oldukça yoğundur.

8. sınıf öğrencilerinde 460 ile 472 puan aralığı genellikle en yüksek taban puanların görüldüğü seviyelerden biridir. Lise geçiş öncesi rekabet oldukça artar.

9. sınıf öğrencileri için 420 ile 435 puan aralığı çoğu yıl için yeterli olabilmektedir. Ancak kontenjan türü burada belirleyici rol oynar.

10. sınıflarda 425 ile 435 puan bandı öne çıkarken, başarı istikrarı büyük önem taşır.

11. sınıf öğrencilerinde ise 425 ile 440 puan aralığı burs kazanma ihtimalini güçlendiren seviyedir.