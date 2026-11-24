Amedspor ile Senegalli futbolcu Mbaye Diagne arasında yaşanan gelişmeler, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından gündeme geldi. Kulübün, Diagne'nin milli maçların ardından antrenmanlara katılmadığı yönündeki açıklamasına futbolcudan yanıt geldi. Daha önce 5 ay boyunca maaş almadan oynadığını öne süren Diagne, yaptığı açıklamada, “Beni bugünden itibaren kaybettiniz” ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından Mbaye Diagne'nin Amedspor'dan ayrılıp ayrılmadığı merak edilmeye başlandı.

MBAYE DIAGNE OLAYI NEDİR?

Amedspor ile Mbaye Diagne arasında antrenmanlara katılım konusunda anlaşmazlık yaşandı. Kulüp, Senegalli futbolcunun milli maçların ardından antrenmanlara katılmadığına ilişkin açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından Diagne, kendisine yöneltilen suçlamalara tepki göstererek kulübe yönelik açıklamalarda bulundu.

MBAYE DIAGNE AMEDSPOR'DAN AYRILDI MI?

Mbaye Diagne, yaptığı açıklamada Amedspor ile arasındaki bağın sona erdiğini düşündüren ifadeler kullandı. “Beni bugünden itibaren kaybettiniz” diyen futbolcu, kulüpten ayrıldığında başı dik şekilde ayrılacağını belirtti. Ancak paylaşılan bilgilerde Diagne'nin takımdan resmen ayrıldığına ilişkin bir açıklama yer almıyor.

MBAYE DIAGNE NE DEDİ?

Amedspor'un açıklamasına yanıt veren Mbaye Diagne, kulüpte geçirdiği döneme ve yaşadığı sorunlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“5 ay boyunca maaş almadan oynadım. Tek kelime etmedim. Her zaman mümkün olduğunca size yardım ettim. Her şeyi kalbimle yaptım. Şimdi Süper Lig'desiniz diye hepiniz uyanıklık yapmaya çalışıyorsunuz. Ben kendimle gurur duyuyorum. Beni bugünden itibaren kaybettiniz. Bir taraftar olarak, bir oyuncu ve kardeş olarak kaybettiniz. Bana ne kadar borcunuz olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Ancak dışarıdaki kimse içeride neler döndüğünü bilmiyor. Yalancısınız. Taraftarın önüne beni atmak istiyorsunuz. Ben bütün gerçekleri biliyorum. Ben Amedspor'a ruhumu ve tecrübemi verdim. Taraftarlar, takıma, arkadaşlarıma, kulübüme karşı hep iyi oldum. Şimdi bana yalancı diyorsunuz. Ben buradan ayrıldığım zaman başım dik ayrılacağım. Çünkü Amedspor mutlu olduğunda ben de hep mutlu oldum. Ancak adımın lekelenmesine asla izin vermem.”

Diagne'nin açıklamasında kulübün kendisine borcu olduğunu öne sürmesi ve Amedspor'dan ayrılacağına yönelik ifadeleri öne çıktı. Ancak futbolcunun takımdan ayrılığına ilişkin resmî bir karar paylaşılan bilgiler arasında bulunmuyor.