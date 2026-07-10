Mbappe sakatlandı mı, Mbappe Dünya Kupası yarı finalde oynayamayacak mı?

Fransa'nın yıldız ismi Kylian Mbappe'nin yaşadığı sakatlık iddiaları, Dünya Kupası yarı finali öncesinde gündeme oturdu. "Mbappe sakatlandı mı?" ve "Mbappe yarı finalde oynayamayacak mı?" sorularına yanıt arayan futbolseverler, teknik ekipten gelecek resmi açıklamaları yakından takip ediyor. İşte Mbappe'nin son sağlık durumu ve yarı final maçı öncesi merak edilen ayrıntılar.

MBAPPE SAKATLANDI MI?

"Mbappe sakatlandı mı, Dünya Kupası yarı finalinde oynayamayacak mı?" soruları, Fransa'nın son karşılaşmasının ardından futbolseverlerin gündemine oturdu. Mücadele sırasında ayağına aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen yıldız futbolcu Kylian Mbappe'nin sağlık durumu merak edilirken, maç sonunda yaptığı açıklama Fransız taraftarların yüreğine su serpti.

Fransa'nın oynadığı karşılaşmada ayağına aldığı sert darbe sonrası bir süre tedavi gören Kylian Mbappe, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Teknik heyet, olası bir riskin önüne geçmek adına yıldız futbolcuyu oyundan almayı tercih etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kylian Mbappe, ciddi bir sakatlığının olmadığını belirtti. Fransız yıldız, ayağına aldığı darbenin ardından yaşadığı ağrının kontrol altına alındığını ifade etti.

MBAPPE'DEN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mbappe, sağlık durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bileğime bir darbe aldım ama her şey yolunda, iyiyim."

Yıldız futbolcunun bu açıklaması, yarı final öncesinde oluşan soru işaretlerini büyük ölçüde giderdi.

MBAPPE YARI FİNALDE OYNAYACAK MI?

Mbappe'nin yaptığı açıklamaya göre ciddi bir sakatlığının bulunmadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Son karar teknik ekip ve sağlık heyetinin yapacağı kontrollerin ardından verilse de, Fransız yıldızın yarı final maçında forma giymesine engel olacak önemli bir sağlık sorununun olmadığı değerlendiriliyor.

FRANSA CEPHESİNDE GÖZLER MBAPPE'DE

Fransa Milli Takımı'nın en önemli hücum silahlarından biri olan Kylian Mbappe'nin son durumu teknik heyet tarafından yakından takip ediliyor. Yıldız futbolcunun antrenmanlara sorunsuz şekilde katılması halinde yarı final mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.