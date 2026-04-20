Mazot fiyatı ne kadar oldu? Benzine ve motorine (mazota) zam yada indirim var mı? Mazot ve benzin fiyatları ne kadar? 20 Nisan akaryakıt fiyatları!

Mazot fiyatı ne kadar oldu? Benzine ve motorine (mazota) zam yada indirim var mı? Mazot ve benzin fiyatları ne kadar? 20 Nisan akaryakıt fiyatları!
Küresel enerji piyasalarında yaşanan sert dalgalanmalar, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını her zamankinden daha yakından takip edilen bir gündem maddesine dönüştürdü. Özellikle Brent petrolün son günlerde gösterdiği hızlı yükseliş hareketi, benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir zam ihtimalini yeniden tartışmaya açtı. Mazot fiyatı ne kadar oldu? Benzine ve motorine (mazota) zam yada indirim var mı? Mazot ve benzin fiyatları ne kadar? 20 Nisan akaryakıt fiyatları! Detaylar...

Küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Özellikle Brent petrol fiyatlarındaki ani yükselişler ve jeopolitik gelişmeler, pompa fiyatlarında yeni zam ya da indirim beklentilerini sürekli gündemde tutuyor. Peki, Mazot fiyatı ne kadar oldu? Benzine ve motorine (mazota) zam yada indirim var mı? Mazot ve benzin fiyatları ne kadar? 20 Nisan akaryakıt fiyatları!

BENZİNE VE MOTORİNE (MAZOTA) ZAM YADA İNDİRİM VAR MI?

20 Nisan 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla piyasada dikkat çeken en önemli gelişme, petrol fiyatlarının yaklaşık %7 oranında sert bir yükseliş kaydetmesi oldu. Bu artış, akaryakıt tarafında yeni bir zam dalgası ihtimalini güçlendirse de, Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarında şu an için herhangi bir resmi değişiklik yapılmadı.

Enerji sektöründen elde edilen piyasa verilerine göre, 16 Nisan’da motorine yapılan önemli indirimin ardından fiyatlar yeni haftaya “sabit” bir görünümle başladı. Bu durum, kısa vadede tüketiciler için bir nefes alma alanı yaratmış olsa da, küresel piyasalardaki sert hareketlilik nedeniyle tablo oldukça kırılgan bir görünüm sergiliyor.

Brent petrol fiyatlarındaki yükselişin arkasında ise arz endişeleri, Orta Doğu’daki jeopolitik riskler ve Hürmüz Boğazı çevresindeki belirsizlikler öne çıkıyor. Uzmanlara göre bu tür sert fiyat artışları, genellikle birkaç gün gecikmeli olarak pompa fiyatlarına yansıyabiliyor.

MAZOT VE BENZİN FİYATLARI NE KADAR? 20 NİSAN AKARYAKIT FİYATLARI!

Türkiye genelinde 20 Nisan 2026 itibarıyla akaryakıt fiyatları şehir bazlı olarak farklılık göstermeye devam ediyor. Dağıtım maliyetleri, lojistik giderler ve bölgesel rekabet koşulları fiyatların iller arasında değişmesine neden oluyor.

Güncel tabloya göre üç büyükşehirde benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62.70 TL

Motorin: 71.59 TL

LPG: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62.56 TL

Motorin: 71.45 TL

LPG: 34.39 TL

Ankara

Benzin: 63.67 TL

Motorin: 72.71 TL

LPG: 34.87 TL

İzmir

Benzin: 63.94 TL

Motorin: 72.99 TL

LPG: 34.79 TL

Bu fiyatlar, Türkiye’de akaryakıt piyasasının dinamik yapısını bir kez daha ortaya koyuyor. Özellikle motorin fiyatlarının 70 TL bandının üzerinde seyretmesi, taşımacılık ve lojistik sektöründe maliyet baskısını artırmaya devam ediyor.

PİYASADA SON DURUM: ENERJİ PİYASALARINDA BELİRSİZ DENGE

Akaryakıt piyasasında mevcut görünüm, kısa vadede “stabil ancak kırılgan” olarak değerlendiriliyor. Çünkü her ne kadar bugün için resmi bir zam ya da indirim kararı açıklanmamış olsa da, küresel petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş yeni fiyat güncellemelerinin habercisi olabilir.

Özellikle Brent petrolün bir gün içerisinde %7 değer kazanması, enerji piyasalarında dikkatle izlenen bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bu tür sert yükselişler genellikle rafineri maliyetlerini artırarak dağıtım fiyatlarına da yansıyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

