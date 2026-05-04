MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2026: Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu mu? SON DAKİKA! Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar?

Mayıs ayı kira artış oranı için gözler yeniden açıklanacak resmi veriye çevrildi. Kiracılar ve ev sahipleri “Kira zammı belli oldu mu, bu ay artış oranı ne kadar olacak?” sorularına yanıt ararken, yapılacak duyuru piyasada geniş yankı uyandıracak. Enflasyon verileriyle birlikte şekillenecek oran, birçok konut ve iş yeri sözleşmesini doğrudan etkileyeceği için yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor...

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, mayıs 2026’da uygulanacak kira artış oranı da yüzde 32,43 olarak belirlendi. 2026 Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı nisan ayı enflasyon verileri doğrultusunda, kira artışında uygulanacak tavan oran yüzde 32,43 olarak hesaplandı.

TÜFE VERİLERİ BELİRLEYİCİ OLDU

TÜFE, nisan ayında aylık bazda yüzde 4,18 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,37 seviyesinde gerçekleşti. Bu verilerle birlikte kira artışlarında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 32,43 oldu. Bu kapsamda, mayıs ayında sözleşmesi yenilenen konut ve iş yeri kiracılarına en fazla yüzde 32,43 oranında zam yapılabilecek.

GEÇEN AYA GÖRE GERİLEDİ

Nisan ayında kira artış tavanı yüzde 32,82 olarak uygulanmıştı. Mayıs ayında belirlenen oranla birlikte kira artışlarında sınırlı bir düşüş yaşandı.

SON AYLARDA KADEMELİ GERİLEME

Son 6 aylık kira artış oranlarına bakıldığında, oranların kademeli olarak gerilediği görülüyor: