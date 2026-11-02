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MasterChef'te kim elendi? 1 Kasım MasterChef'te hangi yarışmacı gitti?

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MasterChef'te kim elendi? 1 Kasım MasterChef'te hangi yarışmacı gitti?
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MasterChef Türkiye'de haftanın eleme heyecanında gözler gecenin sonunda yaşanacak vedaya çevrildi. 1 Kasım Pazar akşamı yayınlanan bölümde eleme potasındaki yarışmacılar, şeflerin değerlendirmesinden geçerek yarışmada kalmak için mücadele etti. Yarışmanın takipçileri ise gecenin sonunda MasterChef'e veda eden ismi merak ediyor. Peki, MasterChef'te kim elendi? 1 Kasım MasterChef'te hangi yarışmacı gitti? Detaylar haberimizde.

Masterchef Türkiye 2026 sezonunda haftanın eleme heyecanı 1 Kasım Pazar akşamı ekrana geldi. Haftalık mücadelelerin ardından eleme potasına giren yarışmacılar, Masterchef'te kalabilmek için şeflerin karşısında son kez hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda yapılan değerlendirmeyle yarışmaya veda eden isim belli oldu. Peki, Masterchef'te kim elendi? 1 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı gitti? MasterChef eleme adayları kimler oldu? Detaylar...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin 1 Kasım 2026 Pazar günü yayınlanan eleme bölümünde yarışmaya Hasan Alp Karabacak veda etti. Altı yarışmacının mücadele ettiği eleme gecesinin sonunda şeflerin değerlendirmesiyle Hasan Alp'in MasterChef Türkiye macerası sona erdi. 

Hasan Alp'in elenmesiyle birlikte yarışmada şampiyonluk mücadelesine devam eden yarışmacı sayısı da azaldı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

1 Kasım 2026 tarihli eleme gecesinde potada yer alan yarışmacılar şöyle oldu:

Nurten Tamer Ocak

Enes Vardar

Şükran Boyraz

Hasan Alp Karabacak

Armağan Kırant

Muhammed Yahya

Bu altı yarışmacı, MasterChef'te devam edebilmek için eleme gecesinde şeflerin karşısında mücadele etti.

MASTERCHEF'TE 1 KASIM ELEME GECESİNDE NELER YAŞANDI?

Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları ve bireysel mücadelelerin ardından altı yarışmacı eleme potasına girdi. 1 Kasım Pazar akşamı gerçekleştirilen elemede yarışmacılar, MasterChef'te kalabilmek için hazırladıkları tabaklarla şeflerin karşısına çıktı.

Etapların ardından yapılan puanlama ve değerlendirmeler sonucunda Hasan Alp Karabacak yarışmaya veda etti. Diğer yarışmacılar ise MasterChef Türkiye'deki mücadelelerine devam etme hakkı kazandı. 

MASTERCHEF'TE GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

MasterChef Türkiye'de Hasan Alp Karabacak'tan önce yarışmaya veda eden isim Emre Can İrkilmez olmuştu. 1 Kasım'daki elemenin ardından Hasan Alp de MasterChef Türkiye 2026 sezonuna veda eden yarışmacılar arasına katıldı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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