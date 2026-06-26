MasterChef Zeynep kimdir, Zeynep Kılıçparlar kaç yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Zeynep elendi mi?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’de mücadele eden Zeynep Kılıçparlar, eleme turlarındaki performansıyla gündeme geldi. İzleyiciler “2026 MasterChef Zeynep elendi mi?” sorusunun yanıtını merak ederken, yarışmacının yaşamı ve mutfak geçmişi de araştırılıyor. İşte Zeynep Kılıçparlar hakkında merak edilen tüm detaylar…

MASTERCHEF ZEYNEP KİMDİR?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026 sezonunda dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Zeynep Kılıçparlar, mutfaktaki performansıyla öne çıktı. 24 yaşındaki yarışmacı, aşçılık eğitimi almış bir isim olarak yarışmaya katıldı ve sergilediği başarılı tabaklarla şeflerden olumlu geri dönüşler aldı.

ZEYNEP KILIÇPARLAR NERELİDİR?

MasterChef yarışmacısı Zeynep Kılıçparlar’ın aslen Gaziantepli olduğu biliniyor. Gastronomi kültürüyle öne çıkan bir şehirden gelmesi, yarışmadaki mutfak tarzına da yansırken hazırladığı yemeklerle dikkat çekiyor.

MASTERCHEF’TE BİR ÜST TURA YÜKSELDİ

Genç yarışmacı Zeynep Kılıçparlar, MasterChef Türkiye 2026’nın ilk aşamalarında gösterdiği başarılı performans sayesinde şeflerin değerlendirmesinden geçer not aldı. Bu sonuçla birlikte bir üst tura yükselen Zeynep, ana kadro yolunda mücadelesine devam ediyor.