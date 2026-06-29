MasterChef Üveys Kürşat kimdir, Üveys Kürşat yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Üveys Kürşat elendi mi?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026’da mücadele eden Üveys Kürşat, mutfaktaki performansıyla şeflerin dikkatini çekmeyi başardı. Yarışmanın ardından izleyiciler, Üveys Kürşat’ın yaşı, memleketi, mesleği ve yarışmadaki son durumunu araştırmaya başladı. Peki MasterChef Üveys Kürşat kimdir, ne iş yapıyor ve yarışmaya devam ediyor mu? İşte merak edilen tüm bilgiler.

MASTERCHEF ÜVEYS KÜRŞAT KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacıları arasında yer alan Üveys Kürşat, ilk tur performansıyla şeflerin beğenisini kazanarak bir üst tura yükselmeyi başardı. Erzurum’dan yarışmaya katılan 25 yaşındaki yarışmacı, hem mutfaktaki yeteneği hem de farklı mesleki geçmişiyle dikkat çekti. Yarışmanın ardından “MasterChef Üveys Kürşat kimdir, nereli, mesleği ne?” soruları izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

MASTERCHEF ÜVEYS KÜRŞAT KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacısı Üveys Kürşat, aslen Erzurumludur. 25 yaşında olan yarışmacı, mutfak alanındaki ilgisinin yanı sıra müzikle de yakından ilgilenmektedir. Farklı yetenekleriyle öne çıkan Üveys Kürşat, yarışmada dikkat çeken isimlerden biri oldu.

MASTERCHEF ÜVEYS KÜRŞAT’IN MESLEĞİ NE?

Üveys Kürşat müzisyendir. Aşçılık dışında müzikle de ilgilenen yarışmacı, sanatsal yönünü mutfakla birleştirerek MasterChef sahnesinde kendini göstermeye çalışmaktadır.

MASTERCHEF ÜVEYS KÜRŞAT BİR ÜST TURA ÇIKTI MI?

Evet. MasterChef Türkiye 2026 seçmelerinde hazırladığı tabakla başarılı bir performans sergileyen Üveys Kürşat, şeflerden aldığı olumlu oylarla bir üst tura yükselmeyi başardı.

HEDEFİ MASTERCHEF ANA KADROSU

İlk turu geçen Üveys Kürşat, MasterChef Türkiye 2026’da ana kadroya kalabilmek için mücadelesini sürdürüyor. Erzurumlu genç yarışmacı, hem müzik hem de mutfaktaki yeteneğiyle ilerleyen turlarda da iddiasını ortaya koymayı hedefliyor.