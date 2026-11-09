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MasterChef Türkiye'de eleme sistemi değişti mi, yeni eleme formatı ne, MasterChef oylama neden yok?

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MasterChef Türkiye'de eleme sistemi değişti mi, yeni eleme formatı ne, MasterChef oylama neden yok?
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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de yarışmacı sayısının azalmasıyla birlikte eleme kurallarında önemli bir değişikliğe gidildi. 9 Kasım 2026 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde açıklanan yeni sistem, yarışmanın seyrini değiştirecek. İzleyiciler, MasterChef'te eleme sisteminin değişip değişmediğini ve yeni eleme formatının nasıl olacağını araştırıyor.

Masterchef Türkiye'de eleme sistemi değişti. Somer Sivrioğlu'nun açıkladığı yeni kurallara göre bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı artık eleme adayı belirlemeyecek. Eleme adaylarından biri konsey oylamasıyla seçilecek ve pazar günkü eleme gecesinde potada yalnızca dört yarışmacı yer alacak. İşte Masterchef'in yeni eleme formatına ilişkin ayrıntılar.

MASTERCHEF'TE ELEME SİSTEMİ DEĞİŞTİ Mİ?

Evet, MasterChef Türkiye'de eleme sistemi değişti. Yeni kurallar, 9 Kasım 2026 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde Somer Sivrioğlu tarafından yarışmacılara duyuruldu. Önceki sistemde bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, eleme potasına bir isim gönderebiliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte bu uygulama sona erdi.

MASTERCHEF YENİ ELEME FORMATI NE?

Yeni eleme formatına göre bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı yalnızca kendisini elemeden koruyacak ve başka bir yarışmacıyı aday gösteremeyecek. Eleme adaylarından biri konseyde yapılacak oylamayla belirlenecek. Haftanın sonunda pazar günü yapılacak eleme gecesinde ise potada yalnızca dört yarışmacı mücadele edecek.

SOMER SİVRİOĞLU YENİ KURALLARI NASIL AÇIKLADI?

Somer Sivrioğlu, yeni eleme sistemini yarışmacılara şu sözlerle anlattı:

"Bir aday potaya gidecek. Dokunulmazlığı alan sadece kendisini koruyacak, bir aday söylemeyecek. Daha sonra konseyin oyları ile bir aday seçilecek ve Pazar günü sadece 4 adayla potaya gidecek."

MASTERCHEF ELEME POTASINA KAÇ YARIŞMACI GİRECEK?

Yeni kurallara göre MasterChef Türkiye'de pazar günkü eleme potasında dört yarışmacı yer alacak. Bir önceki haftada potada sekiz yarışmacı bulunuyordu.

YENİ ELEME KURALLARI NE ZAMAN UYGULANACAK?

MasterChef Türkiye'nin yeni eleme kuralları, 9 Kasım 2026 Pazartesi akşamı başlayan yeni haftadan itibaren uygulanacak. Bu haftanın bireysel dokunulmazlık oyunları ve konsey oylamaları açıklanan yeni sisteme göre yapılacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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