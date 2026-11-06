MasterChef Tolgahan kimdir, Tolgahan kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?

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Tam adı Tolgahan Özden olan yarışmacı, yaklaşık 8 yıldır mutfakta çalışıyor. 22 yaşındaki Tolgahan, Eylül 2026'da yedek kadrodan ana kadroya yükseldi. İşte MasterChef Tolgahan Özden'in hayatı ve yarışmadaki yolculuğuna dair bilinenler.

MASTERCHEF TOLGAHAN KİMDİR?

MasterChef Tolgahan'ın tam adı Tolgahan Özden. Profesyonel mutfağa genç yaşta adım atan Tolgahan, yaklaşık 8 yıllık mutfak tecrübesine sahip. Yarışmaya yedek kadroda başlayan genç aşçı, gösterdiği performansla ana kadroda yer almayı başardı.

MASTERCHEF TOLGAHAN KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Tolgahan Özden, 22 yaşında. Tolgahan, bu sezonun ana kadrosundaki en genç yarışmacılardan biri.

MASTERCHEF TOLGAHAN NERELİ?

Tolgahan Özden, Balıkesirli. Genç yarışmacı, MasterChef Türkiye'de Balıkesir'i temsil ediyor.

MASTERCHEF TOLGAHAN EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Tolgahan Özden'in medeni durumuna ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış bir bilgi bulunmuyor. Yarışmacının evli ya da bekar olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.

MASTERCHEF TOLGAHAN NE İŞ YAPIYOR?

Tolgahan Özden'in mesleği aşçılık. Genç yaşta profesyonel mutfakta çalışmaya başlayan Tolgahan, yaklaşık 8 yıldır bu alanda deneyim kazanıyor.

TOLGAHAN MASTERCHEF ANA KADROYA NASIL GİRDİ?

Tolgahan Özden, MasterChef Türkiye 2026'ya yedek kadroda başladı. Genç yarışmacı, Eylül 2026'da yedek kadrodan ana kadroya yükseldi. Tolgahan, 3 Kasım'da yayınlanan bölümde Kübra tarafından ilk eleme adayı olarak gösterildi.

MASTERCHEF HANGİ KANALDA?

MasterChef Türkiye, TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmanın bölümleri, yayınlandıktan sonra TV8'in resmi internet sitesi ve dijital platformlarından da izlenebiliyor.