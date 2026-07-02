MasterChef Selim kimdir, Selin Öztürk kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026'nın dikkat çeken isimlerinden Selin Öztürk, mutfaktaki başarısıyla gündeme geldi. Yarışmayı yakından takip eden izleyiciler ise "MasterChef Selin kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte Selin Öztürk'ün hayatı, yarışmadaki performansı ve hakkında merak edilen bilgiler.

MASTERCHEF SELİN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacısı Selin Öztürk, mutfaktaki yeteneğini sergilemek için yarışmaya katılan isimlerden biri oldu. İlk tur performansıyla şeflerin beğenisini kazanan Selin, başarılı tabağı sayesinde bir üst tura yükselmeyi başardı.

SELİN ÖZTÜRK NERELİ?

Selin Öztürk, Ordulu olup yarışmaya Samsun'dan katılıyor. Karadeniz mutfağına olan ilgisiyle dikkat çeken yarışmacı, yöresel lezzetleri modern dokunuşlarla sunmayı hedefliyor.

SELİN ÖZTÜRK'ÜN MESLEĞİ NE?

MasterChef Selin Öztürk, yazılım mühendisi olarak görev yapıyor. Teknoloji alanındaki kariyerinin yanı sıra mutfağa olan ilgisini profesyonel bir platformda göstermek isteyen Selin, MasterChef Türkiye 2026'da ana kadroya kalabilmek için mücadele ediyor.

MASTERCHEF SELİN ELENDİ Mİ?

Hayır, MasterChef Türkiye 2026 yarışmacısı Selin Öztürk elenmedi. İlk eleme turunda hazırladığı yemekle şeflerden yeterli oyu alan Selin, bir üst tura yükselerek MasterChef Türkiye 2026 serüvenine devam etmeye hak kazandı.