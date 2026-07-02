Haberler

MasterChef Selim kimdir, Selin Öztürk kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?

MasterChef Selim kimdir, Selin Öztürk kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacılarından Selin Öztürk, ilk turdaki performansıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Yarışmanın ardından "MasterChef Selin kimdir, Selin Öztürk kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılmaya başladı. İşte MasterChef Türkiye 2026 yarışmacısı Selin Öztürk hakkında merak edilenler...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026'nın dikkat çeken isimlerinden Selin Öztürk, mutfaktaki başarısıyla gündeme geldi. Yarışmayı yakından takip eden izleyiciler ise "MasterChef Selin kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte Selin Öztürk'ün hayatı, yarışmadaki performansı ve hakkında merak edilen bilgiler.

MASTERCHEF SELİN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacısı Selin Öztürk, mutfaktaki yeteneğini sergilemek için yarışmaya katılan isimlerden biri oldu. İlk tur performansıyla şeflerin beğenisini kazanan Selin, başarılı tabağı sayesinde bir üst tura yükselmeyi başardı.

SELİN ÖZTÜRK NERELİ?

Selin Öztürk, Ordulu olup yarışmaya Samsun'dan katılıyor. Karadeniz mutfağına olan ilgisiyle dikkat çeken yarışmacı, yöresel lezzetleri modern dokunuşlarla sunmayı hedefliyor.

SELİN ÖZTÜRK'ÜN MESLEĞİ NE?

MasterChef Selin Öztürk, yazılım mühendisi olarak görev yapıyor. Teknoloji alanındaki kariyerinin yanı sıra mutfağa olan ilgisini profesyonel bir platformda göstermek isteyen Selin, MasterChef Türkiye 2026'da ana kadroya kalabilmek için mücadele ediyor.

MASTERCHEF SELİN ELENDİ Mİ?

Hayır, MasterChef Türkiye 2026 yarışmacısı Selin Öztürk elenmedi. İlk eleme turunda hazırladığı yemekle şeflerden yeterli oyu alan Selin, bir üst tura yükselerek MasterChef Türkiye 2026 serüvenine devam etmeye hak kazandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir

Türkiye'nin yıllardır beklediği müjdeyi vermek üzere
Diyanet'in Cuma hutbesinde 'Deniz Göktaş' detayı

Cuma hutbesine bile girdi
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi

Komşudaki kan donduran facianın nedeni belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

China Suarez, Icardi'yi terk etti! O mesajları görünce evden kaçmış

China Suarez, Icardi'yi terk etti! O mesajları görünce evden kaçmış
Depremin ardından gökyüzü kana büründü! Venezuela'daki görüntüler dehşet yarattı

Depremin ardından gökyüzü kana büründü! Kıyamet alameti mi
İsmail Kartal'ın en çok istediği isimdi! Anlaşma sağlandı

İsmail Kartal'ın en çok istediği isimdi! Anlaşma sağlandı
Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş

Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş
Bir devir sona erdi! İspanya futbolunun efsanesi kramponlarını astı

Efsane futbolcu kramponlarını astı
Altında rüzgar tersine döndü

ABD'den gelen veri sonrası rüzgar tersine döndü
CHP'den AK Parti'ye geçen Mesut Özarslan'dan bomba itiraf

Mesut Özarslan'dan bomba itiraf: Parti çalışmalarına katılırdık ama...