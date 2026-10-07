Masterchef Şadi neden gözlük takıyor, MasterChef Şadi’nin gözüne ne oldu?

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Masterchef Türkiye'nin dikkat çeken yarışmacılarından Şadi, tarzıyla da izleyicilerin gündemine oturdu. Yarışmayı takip eden izleyiciler, "Şadi'nin gözlüğü numaralı mı, gözünde bir rahatsızlık mı var, gözlük takmasının özel bir nedeni var mı?" sorularına yanıt arıyor. MasterChef Şadi'nin gözlük takma nedeni ve yarışmacının hayatına dair ayrıntılar haberimizde.

MASTERCHEF ŞADİ'NİN GÖZLÜĞÜ MERAK EDİLDİ

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılardan Şadi, mutfaktaki performansının yanı sıra taktığı gözlükle de izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışma boyunca gözlüğünü çıkarmayan Şadi'nin bu tercihi, sosyal medyada merak konusu oldu. İzleyiciler, Şadi'nin gözlük takmasının nedenini araştırmaya başladı.

ŞADİ NEDEN GÖZLÜK TAKIYOR?

Şadi'nin gözlük takmasının nedeni, yaşadığı bir sağlık sorunu. Şadi'nin anlattığına göre, yarışma sürecinde yaşadığı stres gözünün içinde basınç oluşmasına neden oldu. Özellikle eleme potasına girmesiyle artan stres, gözünün içinde yırtılma meydana gelmesine yol açtı.

AMELİYAT OLDU

Gözünde yaşanan sorunun ardından tedavi sürecine başlayan Şadi, ameliyat oldu. Başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuşan yarışmacı, yarışmaya devam etti.

GÖZÜNÜ KORUMAK İÇİN TEDBİR ALIYOR

Ameliyatın ardından Şadi, gözünü korumak için çeşitli önlemler alıyor. Yarışma boyunca taktığı gözlük de bu koruyucu tedbirlerin bir parçası olarak öne çıkıyor. Mutfakta yoğun tempoda çalışan Şadi, gözlüğü sayesinde gözünü olası risklere karşı korumayı amaçlıyor.