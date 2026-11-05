MasterChef Şadi diskalifiye olacak mı, MasterChef Şadi diskalifiye oldu mu?

İzleyiciler, Şadi'nin yarışmadan diskalifiye edilip edilmediğini ve Masterchef'e devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Yapım ekibinden ya da TV8'den konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. İşte Masterchef'te Şadi'nin diskalifiye iddialarına ilişkin bilinenler ve yarışmada son durum.

MASTERCHEF ŞADİ DİSKALİFİYE OLDU MU?

Masterchef Türkiye'de Şadi'nin diskalifiye edildiğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Sosyal medyada MasterChef ile ilgili paylaşımlar yapan bir hesap, Acun Ilıcalı'nın yapım ekibiyle acil bir toplantı yaptığını, Şadi'nin yarışmadan diskalifiye edildiğini ve eleme konseyinin yeniden çekileceğini iddia etti. Ancak bu iddiaları doğrulayan herhangi bir açıklama Acun Medya, yapım ekibi ya da TV8 tarafından yapılmadı.

ŞADİ DİSKALİFİYE OLACAK MI?

Şadi'nin diskalifiye edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Yarışmacının akıbetinin, TV8'de yayınlanacak yeni bölümde jürinin yapacağı açıklamayla belli olması bekleniyor. Yeni bölümün fragmanında Şadi ile Ayşe arasındaki gerginliğin sürdüğü görüldü. Bu nedenle izleyiciler, yarışmanın yeni bölümünde iki yarışmacıyla ilgili nasıl bir karar verileceğini merakla bekliyor.

MASTERCHEF ŞADİ AYŞE KAVGASI NEDİR?

MasterChef Türkiye'nin 3 Kasım'da yayınlanan bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan Kübra, ilk eleme adayı olarak Tolgahan'ı gösterdi. İkinci eleme adayının belirlenmesi için yapılan oylamada Şadi, kağıda Ayşe'nin ismini yazdı ve kağıdı Ayşe'nin önündeki masaya birkaç kez vurdu. Bu hareketin ardından iki yarışmacı arasında sert bir tartışma başladı.

Tartışma sırasında bazı sözler sansürlendi. Şadi'nin Ayşe'ye doğru yürüdüğü görüldü. Şadi, Ayşe'ye "Ayşe, yemin billah iyi bir insan değilsin" dedi. Şadi daha sonra karşılık vermesinin hata olduğunu söyledi.

MEHMET YALÇINKAYA'DAN MÜDAHALE

Gerginliğin büyümesi üzerine Şef Mehmet Yalçınkaya araya girdi. Yalçınkaya, kişisel ve ailevi meselelerin yarışmaya taşınmaması gerektiğini söyledi ve hem Şadi'yi hem de Ayşe'yi kulise gönderdi. Bu müdahale bölüm içinde yapılan bir uyarıydı ve iki yarışmacının yarışmadan kalıcı olarak çıkarıldığı anlamına gelmiyordu.

MASTERCHEF 4 KASIM'DA NEDEN YAYINLANMADI?

MasterChef Türkiye'nin 4 Kasım Çarşamba günü yayınlanması beklenen bölümü, fragmanı paylaşılmasına rağmen TV8 ekranlarında yer almadı. Yayın akışındaki değişikliğe ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bazı izleyiciler bunun Şadi ile Ayşe arasındaki kavgayla ilgili olduğunu öne sürdü. Bazıları ise yayın akışındaki değişikliği aynı akşam oynanan Fenerbahçe Liverpool maçına bağladı.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanacak. Şadi ve Ayşe'nin yarışmadaki durumunun bu bölümde netlik kazanması bekleniyor.

MASTERCHEF ŞADİ KİMDİR?

Şadi, MasterChef Türkiye'nin bu sezonki yarışmacılarından biri. Mutfaktaki performansıyla dikkat çeken Şadi, son olarak Ayşe ile yaşadığı tartışmayla gündeme geldi.