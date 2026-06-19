MasterChef Sabit kimdir, Sabit Doğan kaç yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Sabit elendi mi?

Masterchef Türkiye 2026 sezonunda yer alan Sabit Doğan, yarışmadaki performansı ve tabaklarıyla dikkat çekiyor. Sabit’in elenip elenmediği ve yarışmadaki son durumu izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

MASTERCHEF SABİT DOĞAN KİMDİR?

Masterchef Türkiye 2026 sezonunda yarışan Sabit Doğan, mutfak dünyasına farklı bir meslekten adım atan isimler arasında yer aldı. Yarışmaya katılmasıyla dikkat çeken Sabit Doğan, izleyicilerin merak ettiği yarışmacılar arasında bulunuyordu.

MESLEĞİ VE HAYAT GEÇMİŞİ

Sabit Doğan’ın biyoloji öğretmeni olduğu biliniyor. Eğitim alanında görev yapan yarışmacı, MasterChef sahnesinde ise mutfak yeteneklerini sergileyerek jüri karşısına çıktı.

YARIŞMADAKİ SON DURUMU

MasterChef 2026’da ilk turda mücadele eden Sabit Doğan, jüri değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmadı ve yarışmaya ilk turda veda etti. Bu sonuçla birlikte MasterChef serüveni kısa sürdü.