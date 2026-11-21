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Masterchef Türkiye'de ödül oyunu, yarışmacıların para ya da hediye çeki için yarıştığı oyun. 20 Kasım 2026 Cuma akşamı yayımlanan bölümde ödül 100 bin TL'ydi ve burger temalı, iki aşamalı oyunu Armağan kazandı. Bir hafta önce, 13 Kasım'daki ödül oyununda da 100 bin TL değerindeki hediye çeki Tolgahan'a gitmişti.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU NEDİR?

Ödül oyunu, yarışmanın haftalık akışında kaptanlık ve dokunulmazlık oyunlarından ayrı oynanıyor. Kazanan, o haftanın ödülünü alıyor. Tema ve aşamalar ise haftadan haftaya değişebiliyor: 13 Kasım'da oyun takım etabıyla başlamış, bu etabı kırmızı takım kazandıktan sonra bireysel etapta ödülü Tolgahan almıştı. 20 Kasım'da önce burger etabı, ardından bilgi yarışması oynandı.

ÖDÜL OYUNUNUN ÖDÜLÜ NE KADAR?

Son iki haftada ödül 100 bin TL oldu. Sabah ve İlkhaber Gazetesi 20 Kasım'daki ödülü para ödülü olarak yazarken, 13 Kasım'da Tolgahan'ın kazandığı aynı tutar hediye çeki olarak verilmişti.

20 KASIM'DAKİ ÖDÜL OYUNU NASIL OYNANDI?

Oyun iki aşamalıydı. İlk aşamada yarışmacılar burger hazırladı ve tabakları jüri şefleri tattı; bu turda başarılı bulunan altı yarışmacı ikinci tura kaldı.

İkinci tur bir bilgi yarışmasıydı. Yarışmacılar şeflerin sorularını yanıtladı, gecenin sonunda 100 bin TL'lik ödülün sahibi Armağan oldu.

SIRADA NE VAR?

Haftanın dokunulmazlık ve eleme oyunu 20 Kasım akşamı oynanmadı. Yarışmayı izleyen sitelerin haberlerine göre bu oyunlar pazar günü, 22 Kasım'da ekrana gelecek. Şimdilik eleme potasında Şükran, Tolgahan ve Şadi var. Potanın son hali pazar günkü oyundan sonra belli olacak.