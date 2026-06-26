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MasterChef Nurettin kimdir, Nurettin Erçorumlu kaç yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Nurettin elendi mi?

MasterChef Nurettin kimdir, Nurettin Erçorumlu kaç yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Nurettin elendi mi?
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MasterChef Türkiye 2026 sezonunda dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Nurettin Erçorumlu, mutfaktaki performansı ve iddialı tabaklarıyla izleyicilerin ilgisini çekiyor. Yarışma sonrası “MasterChef Nurettin kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, nereli?” ve “2026 MasterChef Nurettin elendi mi?” soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026’da mücadele eden Nurettin Erçorumlu, sergilediği yemekler ve yarışmadaki performansıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Peki MasterChef Nurettin kimdir, kaç yaşında, hangi mesleği yapıyor, nereli? MasterChef 2026’da yoluna devam ediyor mu yoksa yarışmaya veda mı etti? İşte Nurettin Erçorumlu hakkında merak edilen tüm detaylar.

MASTERCHEF NURETTİN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Nurettin Erçorumlu, mutfaktaki tecrübesi ve iddialı performansıyla öne çıkıyor. Ankara’dan yarışmaya katılan Nurettin, küçük yaşlardan itibaren mutfakla iç içe olmasıyla biliniyor. Peki MasterChef Nurettin kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, nereli? İşte merak edilen tüm detaylar…

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacılarından Nurettin Erçorumlu, Ankara’dan katılan profesyonel bir aşçıdır. Genç yaşlardan itibaren mutfak dünyasına ilgi duyan Nurettin, bu ilgisini mesleğe dönüştürerek aşçılık kariyerine başlamıştır.

NURETTİN ERÇORUMLU KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Nurettin Erçorumlu’nun Ankara doğumlu olduğu bilinmektedir. Yaşıyla ilgili net bir bilgi paylaşılmasa da uzun süredir mutfak sektöründe aktif olarak yer aldığı ifade edilmektedir.

NURETTİN ERÇORUMLU’NUN MESLEĞİ NE?

Nurettin Erçorumlu’nun mesleği aşçılıktır. Profesyonel mutfaklarda çalışan yarışmacı, 13 yaşından beri mutfakla iç içe olduğunu ve bu alanda kendini geliştirdiğini ifade etmektedir. Yıllar içinde edindiği deneyim, MasterChef sahnesinde öne çıkmasını sağlamıştır.

NURETTİN ERÇORUMLU MUTFAK KARİYERİ

Genç yaşlarda mutfağa adım atan Nurettin Erçorumlu, yaklaşık 13 yaşından beri mutfakla ilgilenmektedir. Bu süreçte farklı mutfaklarda deneyim kazanan yarışmacı, özellikle Türk mutfağına olan hakimiyetiyle dikkat çekmektedir.

Nurettin bir üst tura yükseldi. 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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