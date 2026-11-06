MasterChef Nilay kimdir, Nilay kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?

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Tam adı Elif Nilay Özgen olan yarışmacı, aşçılık eğitimiyle ünlü Mengen'den geliyor. 24 yaşındaki Nilay, ana kadroya giren ikinci yarışmacı oldu. İşte MasterChef Elif Nilay Özgen'in hayatı ve yarışmadaki yolculuğuna dair bilinenler.

MASTERCHEF NİLAY KİMDİR?

MasterChef Nilay'ın tam adı Elif Nilay Özgen. Küçük yaşlardan itibaren mutfağa ilgi duyan Nilay, aşçılık alanında kariyer yaptı. Nilay, MasterChef'ten önce Geleceğin Şefleri yarışmasına da katılmıştı.

MASTERCHEF NİLAY KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Elif Nilay Özgen, 24 yaşında. Nilay, bu sezonun ana kadrosundaki genç yarışmacılar arasında yer alıyor.

MASTERCHEF NİLAY NERELİ?

Elif Nilay Özgen, Bolu'nun Mengen ilçesinden. Aşçılık geleneğiyle tanınan Mengen'den gelen Nilay, MasterChef Türkiye'de Bolu'yu temsil ediyor.

MASTERCHEF NİLAY EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Elif Nilay Özgen'in medeni durumuna ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış bir bilgi bulunmuyor. Yarışmacının evli ya da bekar olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.

MASTERCHEF NİLAY NE İŞ YAPIYOR?

Elif Nilay Özgen'in mesleği aşçılık. Genç yaşta mutfağa adım atan Nilay, bu alanda deneyim kazanarak yarışmaya katıldı.

NİLAY MASTERCHEF ANA KADROYA NASIL GİRDİ?

Elif Nilay Özgen, MasterChef Türkiye 2026'nın ana kadrosuna giren ikinci yarışmacı oldu.

MASTERCHEF HANGİ KANALDA?

MasterChef Türkiye, TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmanın bölümleri, yayınlandıktan sonra TV8'in resmi internet sitesi ve dijital platformlarından da izlenebiliyor.