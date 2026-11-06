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MasterChef Muhammed kimdir, Muhammed kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?

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MasterChef Muhammed kimdir, Muhammed kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?
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TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2026'nın ana kadro yarışmacılarından Muhammed, yurt dışı deneyimiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Uzun yıllar farklı ülkelerde çalışan yarışmacı, özellikle et yemeklerindeki ustalığıyla öne çıkıyor. İzleyiciler, MasterChef Muhammed'in kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu ve nereli olduğunu araştırıyor.

Tam adı Muhammed Yahya Haliloğlu olan yarışmacı, Moskova ve Dubai'deki restoranlarda çalıştı. Muhammed, 12. beyaz önlüğün sahibi olarak ana kadroya girdi. İşte MasterChef Muhammed Yahya Haliloğlu'nun hayatı ve yarışmadaki yolculuğuna dair bilinenler.

MASTERCHEF MUHAMMED KİMDİR?

MasterChef Muhammed'in tam adı Muhammed Yahya Haliloğlu. Profesyonel bir aşçı olan Muhammed, uzun süre yurt dışında yaşadı. Basında yer alan bilgilere göre 5 yıl Moskova'da, 5 yıl da Dubai'de restoranlarda çalışan Muhammed, et yemeklerinde uzmanlaştı.

MASTERCHEF MUHAMMED KAÇ YAŞINDA?

Muhammed Yahya Haliloğlu'nun yaşına ilişkin resmi bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı.

MASTERCHEF MUHAMMED NERELİ?

Muhammed Yahya Haliloğlu, aslen Karslı. Yarışmacı, MasterChef Türkiye 2026'ya İstanbul'dan katıldı.

MASTERCHEF MUHAMMED EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Muhammed Yahya Haliloğlu'nun medeni durumuna ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış, doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Yarışmacının evli ya da bekar olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.

MASTERCHEF MUHAMMED NE İŞ YAPIYOR?

Muhammed Yahya Haliloğlu'nun mesleği aşçılık. Yarışmacı, yurt dışında farklı restoranlarda çalışarak deneyim kazandı ve et yemeklerinde uzmanlaştı.

MUHAMMED MASTERCHEF ANA KADROYA NASIL GİRDİ?

Muhammed Yahya Haliloğlu, MasterChef Türkiye 2026'da 12. beyaz önlüğün sahibi olarak ana kadroya girdi.

MASTERCHEF HANGİ KANALDA?

MasterChef Türkiye, TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmanın bölümleri, yayınlandıktan sonra TV8'in resmi internet sitesi ve dijital platformlarından da izlenebiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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