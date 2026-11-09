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MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu, Kırmızı Takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı?

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MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu, Kırmızı Takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı?
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MasterChef Türkiye'de yeni hafta, takımların liderlerini belirleyecek kaptanlık oyunuyla başladı. TV8 ekranlarında 9 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar, mavi takım kaptanı olabilmek için şeflerin karşısına çıktı. İzleyiciler, kaptanlık oyununu kimin kazandığını, mavi ve kırmızı takım kaptanlarının kim olduğunu araştırıyor.

Masterchef Türkiye'nin 9 Kasım 2026 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde kaptanlık oyunu oynanıyor. Haberin hazırlandığı saatlerde mavi takım kaptanı ve kırmızı takım kaptanı henüz açıklanmadı. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı mavi takımın kaptanı olacak ve kırmızı takımın kaptanını da kendisi belirleyecek. İşte MasterChef'te kaptanlık oyununa ilişkin merak edilenler.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te bu haftanın mavi takım kaptanı Tolğa oldu.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Kırmızı takım kaptanı Tolgahan oldu.

MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞACAK?

Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belirlenmesinin ardından kaptanlar sırayla yarışmacı seçerek takımlarını oluşturacak. Takımların belli olmasının ardından yeni haftanın dokunulmazlık oyunları başlayacak.

MASTERCHEF'TE GEÇEN HAFTANIN KAPTANLARI KİMDİ?

MasterChef Türkiye'de 2 Kasım'da oynanan kaptanlık oyununu Armağan kazanmıştı. Mavi takım kaptanı olan Armağan, kırmızı takım kaptanı olarak Şükran'ı seçmişti.

MASTERCHEF'TE ELEME SİSTEMİ DEĞİŞTİ

MasterChef Türkiye'de bu haftadan itibaren yeni eleme sistemi uygulanacak. Somer Sivrioğlu'nun açıkladığı kurallara göre bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı artık eleme adayı belirlemeyecek, yalnızca kendisini koruyacak. Eleme adaylarından biri konsey oylamasıyla seçilecek ve pazar günü eleme potasında yalnızca dört yarışmacı yer alacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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