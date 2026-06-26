MasterChef Kübra kimdir, Kübra Satılmış yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Kübra elendi mi?

2026 MasterChef Türkiye sezonunda mücadele eden Kübra Satılmış’ın yarışmadaki durumu merak konusu oldu. Son bölümlerdeki performansıyla dikkat çeken yarışmacının elenip elenmediği izleyiciler tarafından araştırılırken, sonuçlar yeni bölümlerle birlikte netlik kazanıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE’DE KÜBRA SATILMIŞ DİKKAT ÇEKTİ

MasterChef Türkiye’de yarışan Kübra Satılmış, son bölümde sergilediği performansla izleyicilerin dikkatini çekti. Nevşehir’den yarışmaya katılan 32 yaşındaki yarışmacı, hazırladığı tabakla jüri üyelerinden olumlu geri dönüşler alarak öne çıktı.

NEVŞEHİR’DEN YARIŞMAYA KATILDI

MasterChef Türkiye’ye Nevşehir’den katılan Kübra Satılmış, yöresel mutfak bilgisi ve modern sunum tekniklerini bir araya getirerek yarışmada fark yarattı. Disiplinli çalışma tarzı ve özgün tabaklarıyla dikkat çeken yarışmacı, güçlü rakipleri arasında adını ön plana çıkardı.

32 YAŞINDAKİ YARIŞMACIDAN BAŞARILI PERFORMANS

32 yaşındaki Kübra Satılmış, zorlu etaplarda gösterdiği performansla jüriyi etkilemeyi başardı. Özellikle son turda hazırladığı tabakla beğeni toplayan yarışmacı, yarışmadaki iddiasını ortaya koydu.

BİR ÜST TURA YÜKSELDİ

Yapılan değerlendirmelerin ardından Kübra Satılmış, rakiplerini geride bırakarak bir üst tura yükselmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte MasterChef Türkiye’de rekabet daha da artarken, Kübra’nın yolculuğu merakla takip edilmeye devam ediyor.