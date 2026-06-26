Haberler

MasterChef Kübra kimdir, Kübra Satılmış yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Kübra elendi mi?

MasterChef Kübra kimdir, Kübra Satılmış yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Kübra elendi mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MasterChef Türkiye’nde yarışan Kübra Satılmış’ın kim olduğu, yaşı, memleketi ve mesleği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yarışmadaki performansıyla dikkat çeken Kübra Satılmış, hazırladığı tabaklar ve mutfaktaki tecrübesiyle gündeme gelirken, hayat hikâyesi de araştırılıyor.

2026 MasterChef Türkiye sezonunda mücadele eden Kübra Satılmış’ın yarışmadaki durumu merak konusu oldu. Son bölümlerdeki performansıyla dikkat çeken yarışmacının elenip elenmediği izleyiciler tarafından araştırılırken, sonuçlar yeni bölümlerle birlikte netlik kazanıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE’DE KÜBRA SATILMIŞ DİKKAT ÇEKTİ

MasterChef Türkiye’de yarışan Kübra Satılmış, son bölümde sergilediği performansla izleyicilerin dikkatini çekti. Nevşehir’den yarışmaya katılan 32 yaşındaki yarışmacı, hazırladığı tabakla jüri üyelerinden olumlu geri dönüşler alarak öne çıktı.

NEVŞEHİR’DEN YARIŞMAYA KATILDI

MasterChef Türkiye’ye Nevşehir’den katılan Kübra Satılmış, yöresel mutfak bilgisi ve modern sunum tekniklerini bir araya getirerek yarışmada fark yarattı. Disiplinli çalışma tarzı ve özgün tabaklarıyla dikkat çeken yarışmacı, güçlü rakipleri arasında adını ön plana çıkardı.

32 YAŞINDAKİ YARIŞMACIDAN BAŞARILI PERFORMANS

32 yaşındaki Kübra Satılmış, zorlu etaplarda gösterdiği performansla jüriyi etkilemeyi başardı. Özellikle son turda hazırladığı tabakla beğeni toplayan yarışmacı, yarışmadaki iddiasını ortaya koydu.

BİR ÜST TURA YÜKSELDİ

Yapılan değerlendirmelerin ardından Kübra Satılmış, rakiplerini geride bırakarak bir üst tura yükselmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte MasterChef Türkiye’de rekabet daha da artarken, Kübra’nın yolculuğu merakla takip edilmeye devam ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Kadir İnanır hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın dev çınarı devrildi! Kadir İnanır hayatını kaybetti
Yeşilçam’ın efsane ismine veda! Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu

Yeşilçam’ın efsane ismine veda! Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu
Trump: İran ateşkesi ihlal etti, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tanker vuruldu

Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! Trump'tan İran'a ağır suçlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz

Erdoğan kürsüden müjdeyi verdi! Kredilerde limit yükseltildi
Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi! Hepsi tek tek satılacak

Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi
Kadir İnanır kimdir? Yeşilçam'ın efsane isminin hayatı ve unutulmaz kariyeri

Ardında 180 film bıraktı: Yeşilçam efsanesi hakkında bilmedikleriniz

Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest

İsmail Kartal raporu verince saniyesinde resti çekti
İmzalar atıldı! Amedspor transferde ilk bombasını patlattı

İmza atıldı! Amedspor transferde ilk bombasını yıldız isimle patlattı
Çin'de 108 katlı gökdelene uçak çarptı

Korku dolu anlar! 108 katlı dev gökdelene çarptı