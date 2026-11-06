MasterChef Kübra kimdir, Kübra kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?

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Tam adı Kübra Satılmış olan yarışmacı, yaklaşık 5 yıldır özel yat şefi olarak çalışıyor. 32 yaşındaki Kübra, 14. beyaz önlüğün sahibi olarak ana kadroya girdi. İşte MasterChef Kübra Satılmış'ın hayatı ve yarışmadaki yolculuğuna dair bilinenler.

MASTERCHEF KÜBRA KİMDİR?

MasterChef Kübra'nın tam adı Kübra Satılmış. Makine mühendisliği eğitimi alan Kübra, mühendislik yerine mutfağı tercih etti. Yaklaşık 5 yıldır Bodrum ile Yunanistan arasında sefer yapan yatlarda özel şef olarak çalışan Kübra, bu deneyimini MasterChef'e taşıdı.

MASTERCHEF KÜBRA KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Kübra Satılmış, 32 yaşında.

MASTERCHEF KÜBRA NERELİ?

Kübra Satılmış, Nevşehirli. Yarışmacı, MasterChef Türkiye'de Nevşehir'i temsil ediyor.

MASTERCHEF KÜBRA EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Kübra Satılmış'ın medeni durumuna ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış bir bilgi bulunmuyor. Yarışmacının evli ya da bekar olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.

MASTERCHEF KÜBRA NE İŞ YAPIYOR?

Kübra Satılmış, özel yat şefi olarak çalışıyor. Makine mühendisliği eğitimi alan yarışmacı, mutfak kariyerini Ege ve Yunan adaları arasında sefer yapan yatlarda sürdürdü.

KÜBRA MASTERCHEF ANA KADROYA NASIL GİRDİ?

Kübra Satılmış, MasterChef Türkiye 2026'da 14. beyaz önlüğün sahibi olarak ana kadroya girdi. Kübra, 3 Kasım'da yayınlanan bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanarak Tolgahan'ı ilk eleme adayı olarak gösterdi.

MASTERCHEF HANGİ KANALDA?

MasterChef Türkiye, TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmanın bölümleri, yayınlandıktan sonra TV8'in resmi internet sitesi ve dijital platformlarından da izlenebiliyor.