Masterchef Türkiye’de 6 Eylül Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Haftanın eleme potasında yer alan sekiz yarışmacı, şeflerin verdiği görev doğrultusunda hazırladıkları tabaklarla yarışmada kalabilmek için mücadele etti. Peki, Masterchef kim elendi? 6 Eylül dün akşam Masterchef'te kim gitti? Masterchef eleme potasında kimler var? Detaylar...

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Eleme gecesinde yarışmacılar, hazırladıkları tabaklarla şeflerin değerlendirmesine çıktı. Gecenin sonunda yapılan değerlendirmelerin ardından en düşük puanı alan isim belli oldu.

Masterchef Türkiye’de 6 Eylül Pazar akşamı gerçekleştirilen eleme oyununun sonunda Koray, en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden isim oldu.

Böylece eleme potasında yer alan sekiz yarışmacı arasından Koray, MasterChef Türkiye macerasını noktaladı. Diğer yarışmacılar ise yarışmaya devam etme hakkı kazandı.

6 EYLÜL DÜN AKŞAM MASTERCHEF'TE KİM GİTTİ?

6 Eylül Pazar akşamı MasterChef Türkiye’de gerçekleştirilen eleme oyununun sonucunda yarışmaya veda eden isim Koray oldu.

Eleme potasında bulunan yarışmacılar, şeflerin verdiği görev kapsamında hazırladıkları tabaklarla değerlendirmeye alındı. Gecenin sonunda en düşük puanı alan yarışmacı belirlenirken, bu isim Koray oldu.

Koray, aldığı puanın ardından MasterChef Türkiye’ye veda etti. Böylece eleme gecesinde bir yarışmacı daha ana kadro mücadelesinin dışında kaldı.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

MasterChef Türkiye’de 6 Eylül Pazar akşamı gerçekleşen eleme öncesinde eleme potasında toplam sekiz yarışmacı bulunuyordu.

Eleme potasında yer alan yarışmacılar şu şekildeydi:

Muhammed

Koray

Şükran

Emre

Şadi

Cansu

Şirin Gül

Nurten

Bu sekiz yarışmacı arasından yapılan eleme mücadelesinin sonunda en düşük puanı alan isim Koray oldu. Böylece Koray, MasterChef Türkiye’ye veda ederken Muhammed, Şükran, Emre, Şadi, Cansu, Şirin Gül ve Nurten yarışmaya devam etti.