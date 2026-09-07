Konteyner kenti palayla bastı! Eşi ve kızları dahil 4 kişiyi yaraladı

Hatay'da ayrılma aşamasında olduğu imam nikahlı eşinin sığındığı konteyner kenti basan 60 yaşındaki adam; eşini, kızını, üvey kızını ve bacanağını palayla yaraladı. Alkollü olduğu öğrenilen şahıs, polis ekiplerince kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalandı.

PALALI SALDIRGAN YAKALANDI

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Antakya ilçe si Güzelburç Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yaşandı. 60 yaşındaki M.Y. isimli şahıs, alkollü olarak geldiği konteyner kentte yaşadığı tartışma sonrası imam nikahlı eşi E.Ş.'ye saldırdı. Çevredekilerin müdahalesine sinirlenen şahıs, öz kızı G.Y., üvey kızı D.I. ve bacanağı B.Ş. isimli şahısları da yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, 4 suç kaydı bulunan ve alkollü olduğu tespit edilen kocayı yakaladı. Suç aletiyle birlikte yakalanan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan başından yaralanan imam nikahlı eşinin, bacanağının ve kızlarının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildiği.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı