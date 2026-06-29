MasterChef Keziban kimdir, Keziban Çintaş yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Keziban elendi mi?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026'da mücadele eden Keziban Çintaş, ilk tur performansıyla adından söz ettiren isimlerden biri oldu. Yarışmayı yakından takip eden izleyiciler, Keziban'ın yaşı, memleketi, mesleği ve yarışmadaki son durumunu araştırmaya başladı. Peki MasterChef Keziban kimdir, ne iş yapıyor ve 2026 sezonunda yarışmaya devam ediyor mu? İşte Keziban Çintaş hakkında merak edilen tüm detaylar.

MASTERCHEF KEZİBAN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacıları arasında yer alan Keziban Çintaş, ilk tur performansıyla şeflerin beğenisini kazanarak adını bir üst tura yazdırdı. Amasya'dan yarışmaya katılan Keziban, farklı mesleği ve mutfağa olan ilgisiyle dikkat çeken isimlerden biri oldu. Yarışmanın ardından "MasterChef Keziban kimdir, nereli, mesleği ne?" soruları da izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.

MASTERCHEF KEZİBAN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacısı Keziban Çintaş, Amasya'dan yarışmaya katılıyor. Mutfak konusundaki yeteneğini ulusal bir platformda göstermek isteyen yarışmacı, ilk turda hazırladığı yemekle başarılı bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

MASTERCHEF KEZİBAN'IN MESLEĞİ NE?

Keziban Çintaş'ın asıl mesleği avukatlıktır. Hukuk alanındaki kariyerini sürdüren yarışmacı, yemek yapmaya olan ilgisini MasterChef Türkiye'ne taşıyarak şeflerin karşısına çıktı. Farklı meslek gruplarından yarışmacılar arasında yer alan Keziban, mutfaktaki iddiasını da ortaya koydu.

MASTERCHEF KEZİBAN EVLİ Mİ?

MasterChef yarışmacısı Keziban, 3 yıldır evlidir. Hem meslek hayatını hem de özel yaşamını sürdüren yarışmacı, yemek tutkusunu MasterChef Türkiye 2026 sahnesinde sergileme fırsatı yakaladı.

MASTERCHEF KEZİBAN BİR ÜST TURA ÇIKTI MI?

Evet. İlk turda hazırladığı tabakla şeflerden olumlu oy alan Keziban Çintaş, başarılı performansıyla bir üst tura yükselmeyi başardı. Böylece MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna giden yolda önemli bir aşamayı geride bıraktı.