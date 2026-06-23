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MasterChef Hüsne kimdir, Hüsne Geçtin kaç yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Hüsne elendi mi?

MasterChef Hüsne kimdir, Hüsne Geçtin kaç yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Hüsne elendi mi?
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MasterChef Hüsne kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu 2026 sezonuyla birlikte izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yarışmada Hüsne Geçtin olarak da bilinen yarışmacı, mutfaktaki performansıyla dikkat çekiyor. Peki MasterChef Hüsne elendi mi, yarışmadaki son durumu ne? İşte tüm detaylar…

2026 MasterChef Türkiye sezonunda öne çıkan isimlerden biri olan Hüsne, izleyicilerin yakından takip ettiği yarışmacılar arasında yer alıyor. “Hüsne Geçtin kimdir, kaç yaşında, mesleği ne ve nereli?” soruları sıkça araştırılırken, yarışmadaki geleceği de merak konusu oldu. Son bölüm sonrası elenip elenmediği gündemdeki yerini koruyor.

MASTERCHEF HÜSNE KİMDİR?

MasterChef Türkiye yarışmasında dikkat çeken isimlerden biri olan Hüsne, Ordu’nun Fatsa ilçesinden katılan bir yarışmacıdır. Mutfak performansı ve azmiyle öne çıkan Hüsne, yarışmaya katıldığı ilk günden itibaren jüri ve izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Daha önceki sezonlarda da yarışmada yer alan Hüsne, bu yıl yeniden şansını deneyerek dikkatleri üzerine topladı.

HÜSNE’NİN YARIŞMA SÜRECİ VE GEÇMİŞİ

Hüsne, daha önceki katılımında yarışmada belli bir aşamaya kadar ilerlemiş ancak elenerek MasterChef serüvenine veda etmişti. Buna rağmen mutfak tutkusundan vazgeçmeyen yarışmacı, yeniden yarışmaya dönerek kendini geliştirme fırsatı buldu. Bu süreçte hem teknik becerilerini hem de sunum yeteneğini ilerlettiği görülüyor.

MASTERCHEF HÜSNE BU YIL BİR ÜST TURA ÇIKTI MI?

Yeni sezon performansıyla dikkat çeken Hüsne, jüri tarafından beğenilerek bir üst tura yükselme başarısı gösterdi. Bu gelişme, hem izleyiciler hem de yarışma takipçileri tarafından olumlu karşılandı. Hüsne’nin ilerleyen etaplarda göstereceği performans ise şimdiden merakla bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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