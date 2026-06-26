MasterChef Hazar kimdir, Hazar Azman kaç yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Hazar elendi mi?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026'da mücadele eden Hazar Azman, başarılı sunumları ve iddialı yemekleriyle öne çıkan yarışmacılar arasında bulunuyor. Peki, MasterChef Hazar kimdir, kaç yaşında, hangi mesleği yapıyor, nereli? MasterChef 2026'da yoluna devam ediyor mu, yoksa yarışmaya veda mı etti? İşte Hazar Azman hakkında merak edilen tüm detaylar.

MASTERCHEF HAZAR KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 sezonunun dikkat çeken yarışmacılarından Hazar Azman, mutfaktaki deneyimi ve iddialı performansıyla izleyicilerin ilgisini çekiyor. Küçük yaşlardan itibaren gastronomiye ilgi duyan genç yarışmacı, yarışmadaki başarısıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacılarından Hazar Azman, eğitim hayatını sürdüren bir öğrencidir. Henüz genç yaşta olmasına rağmen mutfakla iç içe büyüyen Hazar, yemek yapmaya olan ilgisini profesyonel hedeflere dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

deneyimi MasterChef Türkiye 2026 sahnesine taşımayı başardı. Yarışmada hazırladığı tabaklarla hem jüri üyelerinden hem de izleyicilerden olumlu yorumlar aldı.

Hazar Azman elendi.