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MasterChef Gülbahar kimdir, Gülbahar Meşe kaç yaşında, nereli? 2026 MasterChef Gülbahar elendi mi?

MasterChef Gülbahar kimdir, Gülbahar Meşe kaç yaşında, nereli? 2026 MasterChef Gülbahar elendi mi?
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MasterChef 2026 yarışmacılarından Gülbahar Meşe hakkında “kimdir, kaç yaşında, mesleği ne ve nereli?” soruları gündemdeki yerini aldı. Yarışmadaki performansıyla dikkat çeken Gülbahar’ın hayatı ve mutfak geçmişi izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

Masterchef Türkiye 2026 sezonunda yer alan Gülbahar Meşe, yarışmadaki tabakları ve performansıyla merak konusu oldu. Gülbahar’ın elenip elenmediği ve MasterChef yolculuğundaki son durumu izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

MASTERCHEF GÜLBAHAR KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda yarışan Gülbahar Meşe, 48 yaşında olup İstanbul’dan yarışmaya katılan isimler arasında yer alıyor. Mutfaktaki tecrübesi ve kararlı duruşuyla dikkat çeken yarışmacı, izleyicilerin ilgisini çeken isimlerden biri oldu.

ÖZEL HAYATI VE HEDEFLERİ

Gülbahar Meşe evlidir ve 26 yaşında bir oğlu bulunmaktadır. Gelecekte kendi restoranını açmayı hedefleyen yarışmacı, gastronomi alanındaki hayalini MasterChef platformunda bir adım daha ileri taşımayı amaçlıyor.

YARIŞMADAKİ SON DURUMU

MasterChef 2026’da sergilediği performansla jüriyi etkileyen Gülbahar Meşe, değerlendirmeler sonucunda bir üst tura yükselmeyi başardı. Bu sonuç, yarışmadaki iddiasını güçlendirdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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