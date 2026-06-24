MasterChef Esra kimdir, Esra Türk kaç yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Esra elendi mi?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026’da yarışan Esra Türk, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Genç yarışmacının hayatı ve mutfak geçmişi merak edilirken, “ Masterchef Esra elendi mi?” sorusu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Peki Esra Türk kimdir, kaç yaşında, nereli ve MasterChef yolculuğu nasıl ilerliyor?

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda yarışan Esra, ilk tur performansıyla dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Antalya’dan yarışmaya katılan ve aslen Diyarbakırlı olduğu öğrenilen yarışmacı, otelde kısım şefi olarak çalışıyor. Hazırladığı tabakla şeflerden olumlu geri dönüş alan Esra, bir üst tura yükselmeyi başardı.

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacısı Esra, Antalya’dan yarışmaya katılmaktadır. Aslen Diyarbakırlı olan yarışmacı, profesyonel olarak otel mutfağında kısım şefi görevinde çalışmaktadır. Mutfak sektöründeki deneyimiyle yarışmaya gelen Esra, MasterChef sahnesinde iddialı isimler arasında yer aldı.

PROFESYONEL MUTFAK DENEYİMİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Uzun süredir otel mutfağında görev yapan Esra, edindiği tecrübeyi MasterChef yarışmasına taşıdı. Özellikle yoğun mutfak temposuna alışkın olması, yarışmadaki performansına da olumlu yansıdı. Şeflerin karşısına güçlü bir tabakla çıkan Esra, sunumu ve lezzetiyle beğeni topladı.

ANTALYA’DAN MASTERCHEF SAHNESİNE

Antalya’da çalışan Esra, gastronomi alanındaki kariyerini bir üst seviyeye taşımak için MasterChef Türkiye’ye katıldı. Yarışma sürecinde kendini kanıtlamak isteyen Esra, ilk turda sergilediği performansla dikkat çekti.

ŞEFLERDEN GEÇER NOT ALDI

Yarışmada hazırladığı yemekle jüri karşısına çıkan Esra, değerlendirme sonucunda olumlu yorumlar aldı. Şeflerin beğenisini kazanan yarışmacı, başarılı performansıyla bir üst tura yükselmeye hak kazandı.

MASTERCHEF ESRA ELENDİ Mİ?

Hayır, MasterChef Türkiye 2026 yarışmacısı Esra elenmedi. Antalya’dan katılan ve otel kısım şefi olarak çalışan Esra, ilk turda başarılı bir performans sergileyerek bir üst tura yükseldi. Yarışmadaki ilerleyişi izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor.