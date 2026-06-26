MasterChef Elif kimdir, Elif Coşar kaç yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Elif elendi mi?

Masterchef Türkiye 2026 yarışmasında adından söz ettiren Elif Coşar, izleyicilerin en çok merak ettiği isimlerden biri haline geldi. Yaşı, memleketi ve mesleğiyle araştırma konusu olan Elif Coşar hakkında “ Masterchef Elif elendi mi?” sorusu gündemden düşmüyor. Yarışmadaki son durumu ve hayat hikâyesi, MasterChef takipçileri tarafından yakından takip ediliyor.

MASTERCHEF ELİF COŞAR KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Elif Coşar, yarışmadaki performansıyla izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Hayat hikâyesiyle de merak edilen isimler arasında yer alan Coşar, hem mutfaktaki yeteneği hem de ekrandaki duruşuyla gündem oldu.

ELİF COŞAR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Elif Coşar’ın Sinop’tan geldiği bilinirken, aslen Samsunlu olduğu öğrenildi. Karadeniz kökenli yarışmacı, yöresel lezzetlere olan hâkimiyeti ve mutfak tecrübesiyle dikkat çekiyor. Yaşıyla ilgili net bir bilgi öne çıkmasa da, evli ve üç çocuk annesi olduğu bilinen Coşar, yoğun bir aile hayatını yarışma temposuyla birlikte yürütüyor.

Elif Coşar bir üst tura çıktı.